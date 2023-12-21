Vào khoảng 14h30 ngày 19/12, người dân xã Hoằng Thắng (Thanh Hóa) phát hiện bé gái sơ sinh trước cửa nhà người dân trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 21/12, ông Lê Văn Thủy, Trưởng Công an xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, cho biết, khoảng 14h30 ngày 19/12, người dân xã Hoằng Thắng phát hiện bé gái sơ sinh trước cửa nhà người dân trên địa bàn. Bé gái được phát hiện trong tình trạng còn nguyên dây rốn, nặng khoảng 3,2kg, được quấn bằng một chiếc áo ấm đặt trong túi xách màu vàng, giữa thời tiết lạnh giá.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân - Ảnh: Báo Dân trí Sau khi tiếp nhận thông tin, đại diện chính quyền địa phương đã phối hợp với người dân đưa cháu bé về Trạm Y tế xã Hoằng Thắng để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc; đồng thời thông báo ai là người thân cháu bé đến UBND xã Hoằng Thắng nhận lại con. Đến ngày 21/12 vẫn chưa có ai đến nhận lại cháu bé. Trong thời gian 7 ngày, nếu không có ai nhận, chính quyền địa phương sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và làm các thủ tục tìm người nhận nuôi cháu bé.

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, một trường hợp tương tự cũng xảy ra vào khoảng 19h20 ngày 18/12, ông Lục Văn Dương và vợ là bà Phó Thị Sẹc (trú tại thôn Đồng Chùa, xã Vũ Oai) bất ngờ phát hiện 1 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà mình. Sau khi bế cháu bé vào nhà, vợ chồng ông Dương nhanh chóng cấp báo cho UBND xã Vũ Oai. Thời điểm phát hiện trẻ bị bỏ rơi, bé gái sơ sinh được khoảng 15 ngày tuổi, nặng 2,8kg, rốn khô và được quấn trong chiếc áo khoác lông liền mũ màu vàng. Bên cạnh cháu bé có 200.000 đồng cùng 4 bộ quần áo, ngoài ra không có thông tin cá nhân của trẻ bị bỏ rơi và vật dụng, tài sản gì khác. Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở xã Vũ Oai, TP. Hạ Long - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền xã Vũ Oai cử lực lượng cùng cán bộ chuyên môn xuống nơi phát hiện sự việc tiến hành xác minh, thiết lập biên bản và đưa trẻ bị bỏ rơi đi thăm khám. Qua thăm khám, sức khoẻ cháu bé ổn định, không có gì bất thường. Cũng theo chính quyền xã Vũ Oai, trong lúc thông báo tìm cha, mẹ cho cháu bé, địa phương tạm thời bàn giao cho gia đình ông Dương chăm sóc trẻ bị bỏ rơi. Sau 1 tuần thông báo, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ bé gái bỏ rơi, UBND xã Vũ Oai sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định.

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