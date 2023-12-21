Bình Định: Nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn cùng trường đánh gãy xương mũi

Đời sống 21/12/2023 14:53

Một học sinh lớp 10 ở Trường THPT số 3 An Nhơn, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định bị bạn đánh, phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 21/12, trên mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết về việc một học sinh Trường THPT Số 3 An Nhơn (thị xã An Nhơn, Bình Định) bị nhóm bạn vây đánh hội đồng dẫn đến tình trạng gãy mũi, phải đưa đi viện để cấp cứu, khiến dư luận phẫn nộ.

Cụ thể, tài khoản Thuyen Nguyen đăng tải: "Em tôi là Nguyễn Thành Thương, học khối 10, Trường THPT Số 3 An Nhơn. Vào lúc 11h ngày 20.12, bị 9 - 10 học sinh vây đánh hội đồng gây thương tích nặng, chúng đánh em gãy mũi, sưng tím mắt, hiện cấp cứu tại bệnh viện...".

Em Thương kể, sau tiếng trống tan trường hôm qua (20/12), vừa bước ra khỏi lớp, em Thương bị nhóm bạn kéo lại và hành hung. Cụ thể, em Thương bị các bạn đánh một lần đến chảy máu miệng. Trong giờ học, các bạn nhiều lần nói em bị đao, bị bệnh này nọ, sau đó em có nói lại nên bị các bạn lấy cớ rồi đánh. Nhiều lần em muốn nghỉ học vì bị bạn bè áp lực. Đến trường, em hay bị ra trêu chọc và đánh.

Bình Định: Nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn cùng trường đánh gãy xương mũi - Ảnh 1
Em Thương bị nhóm bạn đánh đội đồng đến mức nhập viện - Ảnh: Báo Lao Động

Bức xúc vì con bị đánh đến mức nhập viện, ông Nguyễn Thành Chung (53 tuổi, trú xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) cho hay: Làm cha mẹ, nhìn thấy con bị đánh đến mức mặt mũi biến dạng thì đau xót vô cùng, chỉ mong nhà trường, Công an có hình thức xử lý nghiêm để lấy lại công bằng cho con tôi.

 

Về tình trạng sức khỏe, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, bệnh nhân bị chấn thương vùng mặt gây sưng nề, chảy máu mũi. Qua chụp phim, xác định mũi bị gãy.

Bình Định: Nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn cùng trường đánh gãy xương mũi - Ảnh 2
Việc em Thương bị nhóm bạn cùng trường hành hung xuất phát từ việc mâu thuẫn do chơi game trên mạng internet - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi phát hiện sự việc, lãnh đạo Trường THPT số 3 An Nhơn đưa em Thương đến Trạm Y tế xã Nhơn Thọ (thị xã An Nhơn) để sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu; đồng thời mời phụ huynh những em học sinh liên quan vụ việc đến làm việc và báo cáo cơ quan công an xử lý.

Ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, cho biết hiện Trường THPT số 3 An Nhơn đang phối hợp với hội cha mẹ học sinh và các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Ông Tuấn cho rằng quan điểm của Sở là vụ việc sai ở đâu xử lý ở đó, không bao che.

Gia đình nạn nhân cho biết, việc em Thương bị nhóm bạn cùng trường hành hung xuất phát từ việc mâu thuẫn do chơi game trên mạng internet

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