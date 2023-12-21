Giá xăng tăng mạnh trở lại từ chiều ngày 21/12/2023, xăng RON95 vượt 22.000 đồng/lít

Đời sống 21/12/2023 16:11

Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương vừa thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới. Giá mới được áp dụng từ 16h hôm nay (21/12).

Theo thông tin từ VTC News, từ 16h ngày 21/12, giá xăng E5 RON92 tăng 687 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, lên mức 21.199 đồng/lít, giá xăng RON95 tăng 740 đồng/lít, lên 22.145 đồng/lít.

Giá xăng E5 RON92 tăng 687 đồng/lít, giá bán là 21.199 đồng/lít; xăng RON95 tăng 740 đồng/lít, lên 22.145 đồng/lít.

Dầu diesel tăng 514 đồng/lít, không cao hơn 19.524 đồng/lít; dầu hỏa tăng 530 đồng/lít, không cao hơn 20.494 đồng/lít; dầu mazut tăng 287 đồng/kg, không cao hơn 15.265 đồng/kg.

Giá xăng tăng mạnh trở lại từ chiều ngày 21/12/2023, xăng RON95 vượt 22.000 đồng/lít - Ảnh 1
Từ 16h ngày 21/12, giá xăng E5 RON92 tăng 687 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, lên mức 21.199 đồng/lít, giá xăng RON95 tăng 740 đồng/lít, lên 22.145 đồng/lít - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại kỳ điều hành này, liên Bộ Tài chính - Công Thương không chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Đồng thời trích lập quỹ bình ổn 300 đồng/kg với dầu mazut (như kỳ trước), không trích lập đối với các mặt hàng khác.

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 80, bổ sung một số điều của Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu.

Bên cạnh việc rút ngắn thời gian điều hành giá, nghị định mới quy định đại lý bán lẻ xăng dầu được mua xăng dầu từ tối đa 3 nguồn, nhằm tạo cạnh tranh về chiết khấu xăng dầu trên thị trường, đồng thời tăng tính chủ động cho các đại lý bán lẻ xăng dầu trong việc tạo nguồn, cung ứng xăng dầu.

Giá xăng tăng mạnh trở lại từ chiều ngày 21/12/2023, xăng RON95 vượt 22.000 đồng/lít - Ảnh 2
Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường - Ảnh: Báo Dân trí

Nghị định 80 bãi bỏ loại hình tổng đại lý bán lẻ xăng; bổ sung quy định về điều kiện kho chứa khi cấp giấy phép thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu.

Nghị định mới sửa đổi, bổ sung quy định về các trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu của thương nhân nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, tránh việc làm đứt gẫy đột ngột nguồn cung xăng dầu, đặc biệt trong những thời điểm nguồn cung xăng dầu trong nước bị ảnh hưởng, khan hiếm.

Nghị định 80 cũng bổ sung các quy định, biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ hơn đối với quỹ bình ổn giá xăng dầu. Việc thay đổi theo Bộ Công Thương nhằm giải quyết các vấn đề vướng mắc, bất cập còn tồn đọng cho phù hợp hơn với tình hình thực tiễn.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 36 lần điều chỉnh, trong đó có 20 lần tăng, 13 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.

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