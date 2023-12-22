'Chồng hờ' đổ xăng đốt vợ đang nằm võng: Vợ vừa khóc vừa kêu cứu, 2 con nhỏ hốt hoảng từ trong nhà chạy ra

Công an xã Hoài Mỹ (TX.Hoài Nhơn, Bình Định) cho biết đang làm việc với những người liên quan để điều tra, làm rõ vụ bà B.T.B (44 tuổi, ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ) bị "chồng hờ" tưới xăng rồi phóng hỏa đốt phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào tối 21/12, Công an xã Hoài Mỹ (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) xác nhận đang làm việc với những người liên quan để điều tra, làm rõ vụ bà B.T.B. (44 tuổi, ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ) bị người đàn ông tưới xăng, bật lửa đốt khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị. Từ tối 20/12, một số tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip có nội dung người phụ nữ đang nằm trên võng tại hiên nhà, bất ngờ bị người đàn ông tưới xăng rồi bật lửa đốt. Đoạn clip thu hút nhiều bình luận, hầu hết đều bày tỏ bức xúc, lên án hành vi của người đàn ông.

Người đàn ông cầm chai xăng tưới lên người vợ - Ảnh: Báo Thanh Niên Dựa vào đoạn clip được chia sẻ, khoảng 21h38 ngày 19/12, người phụ nữ nằm trên võng trùm kín người. Lúc này, người đàn ông cởi trần từ trong nhà đi ra, ít giây sau, cầm chai xăng tưới lên võng nơi người phụ nữ đang nằm và miệng nói "đốt, đốt…". Lúc này, người phụ nữ bật dậy, hất chai xăng ra khỏi tay người đàn ông rồi đứng lên nói "cái gì lạ vậy trời", người đàn ông liền cúi xuống bật hộp quẹt và ngọn lửa bùng cháy. Người phụ nữ bỏ chạy ra khỏi võng, lúc này quần áo trên người đã bén lửa.

Khi người phụ nữ chạy ra cổng vừa khóc, vừa kêu cứu, người đàn ông cũng đuổi theo giằng co, kéo người phụ nữ lại. Tuy nhiên, nạn nhân thoát ra ngoài, còn người đàn ông vẫn đứng trong sân và có lời hăm dọa. Sau đó, trong nhà còn có bé gái và bé trai chạy ra. Ông B. bật quẹt gas và ngọn lửa bùng lên - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Công an xã Hoài Mỹ xác định, người tưới xăng, phóng hỏa đốt bà B. là ông B.T.A. (35 tuổi, ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), người chung sống như vợ chồng với bà B. Hai cháu bé trong đoạn clip là con chung của ông A. và bà B. Sau khi bị đốt, bà B. bỏ chạy đến cổng nhà, cởi bỏ quần áo bị cháy chạy qua nhà hàng xóm và được người dân sơ cứu, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (thị xã Hoài Nhơn). Bà B. bị thương tích bỏng vùng lưng, mông đến chân và hai bàn tay nên được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để điều trị. Công an xã Hoài Mỹ đã có báo cáo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoài Nhơn về vụ việc nói trên.

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