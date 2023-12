Theo thông tin từ báo Lao Động, Moong than của Công ty CP Than Cọc Sáu được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất Đông Nam Á hiện vẫn còn khai thác -ở mức -300m so với mực nước biển.

Điều kiện khai thác của mỏ than này hiện rất khó khăn do lòng moong hẹp và sâu. Những tháng gần đây, các đơn vị, tổ đội của Công ty CP Than Cọc Sáu huy động đông đảo lực lượng, máy móc, trang thiết bị để hút bùn, nước và bốc xúc đất đá ở độ sâu khoảng -275m so với mực nước biển.

Cung đường vận chuyển than ở moong than của Công ty CP Than Cọc Sáu - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó không lâu, công ty đã khai thác than ở vị trí -300m. Gần 600.000 tấn than nguyên khai đã được đưa lên mặt đất, nhưng chỉ sau vài trận mưa lớn, hàng trăm nghìn tấn đất, đá từ phía trên đã vùi lấp toàn bộ mặt bằng. Để trở lại mặt bằng cũ và tiếp tục khai thác than, công ty ước tính phải bốc xúc khoảng 350.000m3 đất đá.

Để đưa được nước và bùn từ đáy moong sâu lên mặt đất, công ty bố trí 4 máy bơm, công suất 1.400m3/giờ và hoạt động suốt ngày đêm...

Không chỉ ở dưới moong, mà ở nhiều vị trí cheo leo, vắt vẻo có hiện tượng tụt lở đất, đá xuống đáy moong.