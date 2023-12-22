Một vụ tụt lở tầng moong khai thác tại Công ty CP Than Cọc Sáu ở Quảng Ninh làm ít nhất một người tử vong và nhiều người bị thương.

Theo thông tin từ VTC News, vào tối ngày 21/12, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, tại Công ty Than Cọc Sáu xảy ra sự cố tụt lở khiến 1 người chết. Cụ thể, vào khoảng 18h30 ngày 21.12.2023, tại khu vực moong mức -260m, Công ty CP Than Cọc Sáu xảy ra tụt lở tầng khai thác. Sự cố trên khiến đất đá sạt lở và đẩy chiếc máy xúc đang hoạt động rơi xuống làm 1 người tử vong tại hiện trường.

Ngay khi xảy ra sự cố, đội cứu hộ của Công ty đã có mặt và cùng đội cấp cứu mỏ tổ chức cứu 1 người bị thương đưa về Bệnh viện Cẩm Phả cấp cứu. Hiện nay, Công ty đang tập trung tối đa nhân lực và thiết bị tổ chức cứu hộ, tìm kiếm 1 người bị mất liên lạc, đồng thời khắc phục sự cố sạt lở tầng. Hiện trường nơi xảy ra sự cố khiến nhiều người thương vong ở Công ty CP Than Cọc Sáu - Ảnh: VTC News Theo thông tin từ báo Lao Động, Moong than của Công ty CP Than Cọc Sáu được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất Đông Nam Á hiện vẫn còn khai thác -ở mức -300m so với mực nước biển.

Điều kiện khai thác của mỏ than này hiện rất khó khăn do lòng moong hẹp và sâu. Những tháng gần đây, các đơn vị, tổ đội của Công ty CP Than Cọc Sáu huy động đông đảo lực lượng, máy móc, trang thiết bị để hút bùn, nước và bốc xúc đất đá ở độ sâu khoảng -275m so với mực nước biển. Cung đường vận chuyển than ở moong than của Công ty CP Than Cọc Sáu - Ảnh: Báo Lao Động Trước đó không lâu, công ty đã khai thác than ở vị trí -300m. Gần 600.000 tấn than nguyên khai đã được đưa lên mặt đất, nhưng chỉ sau vài trận mưa lớn, hàng trăm nghìn tấn đất, đá từ phía trên đã vùi lấp toàn bộ mặt bằng. Để trở lại mặt bằng cũ và tiếp tục khai thác than, công ty ước tính phải bốc xúc khoảng 350.000m3 đất đá. Để đưa được nước và bùn từ đáy moong sâu lên mặt đất, công ty bố trí 4 máy bơm, công suất 1.400m3/giờ và hoạt động suốt ngày đêm... Không chỉ ở dưới moong, mà ở nhiều vị trí cheo leo, vắt vẻo có hiện tượng tụt lở đất, đá xuống đáy moong.

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