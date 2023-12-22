Cụ thể, bác sĩ Bùi Thị Phương Anh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Bình Định cho biết, qua thăm khám lâm sàng kết hợp với các kết quả cận lâm sàng phát hiện bà Lang có khối áp xe lớn dưới vùng da đầu, dẫn đến tình trạng nhiễm trùng nặng.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 22/12, Bệnh viện Bình Định cho biết bà Phạm Thị Lang (mẹ của nữ sinh 'bom hàng' Phan Thị Ca) sức khỏe đã được cải thiện hơn rất nhiều và được xuất viện trong hôm nay.

Ngoài ra, bệnh nhân còn mắc các bệnh kèm khác bao gồm tăng huyết áp, rối loạn tuần hoàn não và thoái hóa khớp nặng. Sau đó, bệnh nhân đã được điều trị ngay bằng một đợt kháng sinh mạnh, được dẫn lưu mủ, dịch dưới da đầu kết hợp với điều trị thoái hóa khớp bằng các thuốc tạo nhờn đặc hiệu.

Hiện tại, tình trạng mẹ của nữ sinh Phan Thị Ca đã được cải thiện, cảm giác khỏe hơn, không còn tình trạng nhiễm trùng, hết đau đầu, da đầu đã sát với xương sọ, các xét nghiệm đã trở về chỉ số bình thường.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Bình Định đã khám thêm số một số chuyên khoa khác cho bà Lang như: phụ sản, liên chuyên khoa,… nhằm bảo đảm loại trừ các nguyên nhân khác. Sau quá trình kiểm tra toàn diện với tình trạng sức khỏe được cải thiện, Bệnh viện Bình Định thống nhất cho bà Lang xuất viện trong ngày 22/12. Bà Lang sẽ tiếp tục được theo dõi tại nhà trong thời gian tới do có tiền sử bệnh phức tạp với một số bệnh nền kết hợp.

Em Phan Thị Ca nhặt ve chai để mua quần áo cho mẹ bị bệnh - Ảnh: VietNamNet

Trong quá trình bà Lang điều trị, toàn bộ chi phí khám, xét nghiệm, điều trị... cho bà Phạm Thị Lang, Bệnh viện Bình Định miễn phí hoàn toàn. Ngoài ra, bệnh viện cũng tài trợ tiền ăn, ở cho bệnh nhân và người nhà chăm sóc.

Sau quá trình điều trị và các bước can thiệp thành công, bệnh nhân đã đạt được sự ổn định trong tình trạng sức khỏe, tuy nhiên, do có nhiều nguy cơ liên quan đến các yếu tố bệnh nền, Bệnh viện Bình Định quyết định tiếp tục theo dõi và đồng hành chặt chẽ với bệnh nhân trong thời gian tới. Với những rủi ro từ các yếu tố bệnh nền, việc theo dõi sức khỏe chặt chẽ sẽ giúp đánh giá và ứng phó kịp thời với mọi thay đổi trong diễn tiến bệnh lý.

Gia đình của nữ sinh Phan Thị Ca có hoàn cảnh hết sức khó khăn - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, em Phan Thị Ca thấy mẹ nằm viện dài ngày nhưng không đủ quần áo để mặcđã âm thầm đặt quần áo online cho mẹ và đi nhặt ve chai để trả tiền mua quần áo. Tuy nhiên, khi chỉ mới bán ve chai được 30 ngàn đồng, shipper đã giao hàng đến, Ca đành phải 'bom' hàng và gọi điện xin lỗi chủ shop.

Ban đầu, chủ shop bán hàng online định mắng, tuy nhiên sau khi nghe câu chuyện cảm động của bé Ca, chủ shop đã bật khóc. Người này đã gọi cho shipper nhờ gửi tặng bé Ca bộ đồ đã đặt mua cho mẹ, đồng thời, mượn của anh shipper 1 triệu đồng để hỗ trợ cho cô bé.

Ông Nguyễn Kế Sinh, Chủ tịch UBND xã Cát Tường xác nhận, gia đình bà Lan thuộc diện hộ nghèo của xã. Từ nhiều năm nay bà Lan đau ốm, gia đình chạy chữa rất nhiều nơi dẫn đến kinh tế kiệt quệ. UBND xã Cát Tường đã kêu gọi, vận động bà con chung tay đóng góp hỗ trợ kinh phí cho gia đình bà Lan nhưng cũng chỉ được phần nhỏ. Ông Sinh bày tỏ mong muốn các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ để gia đình cháu vượt qua khó khăn.