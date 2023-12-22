Cậu bé 7 tuổi sống sót thần kỳ sau khi rơi xuống cống thoát nước và trôi khoảng 300 mét

Dù đã có sự giúp đỡ từ bạn bè nhưng cậu bé vẫn bị nước cuốn trôi vào trong cống nước và may mắn thoát chết sau khi ra từ một cái hố gần đó.

The thông tin từ tờ Daily Mail (Anh), một cậu bé 7 tuổi tên Rafael sống ở Brazil đang đi chơi cùng bạn bè thì bất ngờ ngã vào cống thoát nước do trời mưa lớn.

Điều này đã khiến dòng nước chảy mạnh nên cậu bé bị hút vào cống ngay tại chỗ và bị cuốn theo dòng nước.

Dù bạn bè cố gắng giúp cậu bé thoát ra, nhưng Rafael đã bị cuốn đi trước mắt họ. Ngay sau đó, những đứa trẻ đã liên hệ với cha của Rafael, Paul.

Cậu bé Rafael may mắn thoát chết sau khi rơi xuống cống. Ảnh: Daily Mail

Ông nhớ lại tình huống nguy hiểm lúc đó và nói: “Bọn trẻ đã gọi điện cho tôi nhưng khi lao tới hiện trường, tôi không kịp cứu. Con tôi gần như bị hút vào lỗ thoát nước của cống, mọi chuyện diễn ra quá nhanh”.

Rafael đã bị dòng nước cuốn đi khoảng 304,8 mét, may mắn cuối cùng bị kẹt tại một góc của cống và cậu bé đã thành công thoát ra qua một cái hố gần đó.

Tuy nhiên, cậu bé vẫn phải khâu 25 mũi phía trên lông mày trái vì bị cắt bởi ống nước và các mảnh vụn khác.

Paul cho biết việc con trai ông trốn thoát được là một điều kỳ diệu vì Rafael gần như đã đi qua toàn bộ hệ thống cống rãnh đến tận cùng.

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