Thử thách tìm chú chó giữa đám gấu Bắc Cực: Nếu làm được bạn có khả năng quan sát tinh tế và IQ cực cao

Thế giới 22/12/2023 10:03

Để tìm được chú chó, bạn cần phải quan sát kỹ từ hàng này đến hàng khác giữa đám gấu Bắc Cực

Trong lĩnh vực ảo ảnh quang học, nơi nhận thức và thực tế lẫn lộn, các nhà thiết kế và nghệ sĩ thường xuyên thao túng nhận thức của chúng ta, đẩy chúng ta nhìn qua những gì rõ ràng ngay lập tức.

Một ảo ảnh quang học đặc biệt hấp dẫn đã lan truyền trực tuyến, thách thức người xem thực hiện tìm kiếm trực quan để tìm một chú chó đơn độc giữa biển gấu Bắc Cực.

Một trò chơi trốn tìm nhẹ nhàng nhưng khó khăn trong khu rừng lạnh giá đã được lấy cảm hứng từ bức ảnh gây chấn động tâm trí này và đã thu hút sự chú ý của người xem trên toàn thế giới.

Thử thách tìm chú chó giữa đám gấu Bắc Cực: Nếu làm được bạn có khả năng quan sát tinh tế và IQ cực cao - Ảnh 1
Tìm chú chó ẩn giấu dưới đàn gấu Bắc Cực. Ảnh: India Times

Bức hình đen trắng từ Christmas Tree World này hiển thị hàng này đến hàng khác của gấu Bắc Cực. Nó được cho là sẽ khó khăn ngay cả đối với những game thủ dày dạn kinh nghiệm nhất.

Bạn mất bao lâu để nhận ra chú chó mưu mẹo đã lẻn vào nhóm này? Có những con gấu trắng khác trong bức tranh đeo tai thỏ, điều này làm việc đến sự phức tạp hơn nữa.

Nếu vẫn chưa tìm ra chú chó thì dưới đây là đáp án để bạn tham khảo.

Thử thách tìm chú chó giữa đám gấu Bắc Cực: Nếu làm được bạn có khả năng quan sát tinh tế và IQ cực cao - Ảnh 2
Đáp án câu đố. Ảnh: India Times
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Từ khóa:   ảo ảnh quang học tâm lý câu đố

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