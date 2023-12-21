Thấy chồng có biểu hiện khác thường kể từ lúc thuê giúp việc mới, người phụ nữ chết lặng khi thấy thứ này ở vùng kín trong ví anh

Thế giới 21/12/2023 11:02

Người phụ nữ đã đuổi giúp việc sau khi phát hiện biểu hiện lạ của chồng, tuy nhiên sau đó những cuộc cãi vã hai người diễn ra thường xuyên hơn.

Theo thông tin từ China Press, mới đây một nữ cư dân mạng đã đăng bài viết ẩn danh lên mạng xã hội chia sẻ rằng chồng cô thường làm công việc kinh doanh cửa hàng lốp xe và cặp đôi có mối quan hệ ngọt ngào.

Gần đây, khi người giúp việc từ Philippines nghỉ hưu trở về nước, hai người đã thuê một người giúp việc trẻ từ Indonesia.

Nhưng người giúp việc mới này ngày càng lười biếng, thường xuyên không làm việc nhà và thậm chí thái độ của chồng cũng bắt đầu thay đổi, từ một người chồng chăm chỉ trở nên không quan tâm nhiều hơn đến gia đình.

Người vợ kể rằng chồng cô không chỉ nấu mì để người giúp việc ăn, mà còn đưa người đó đi mua sắm, ăn những món ngon và thậm chí tặng cho người giúp việc cùng loại nước hoa mà cô đang dùng và giải thích đó là để chúc mừng sinh nhật của người giúp việc.

Thấy chồng có biểu hiện khác thường kể từ lúc thuê giúp việc mới, người phụ nữ chết lặng khi thấy thứ này ở vùng kín trong ví anh - Ảnh 1
Người giúp việc thường xuyên mặc đồ gợi cảm khi dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: ET Today

“Con gái từng nói với tôi rằng họ đã khóa cửa trong phòng trong một thời gian dài và còn mua đồ ăn nhẹ, yêu cầu con không được nói với tôi!”, người này nói.  

Ngoài ra, chồng cô chưa bao giờ tức giận với cô và bây giờ lại nói rằng cô không thông minh như người giúp việc, cô hoàn toàn không thể tin được và suýt nữa sụp đổ.

Người phụ nữ cho biết giúp việc thường mặc đồ gợi cảm, có khi để lộ ngực, có khi để lộ nửa vòng 3, thậm chí còn mặc tất đen khi làm việc nhà, và cô bào chữa rằng mặc tất giúp giữ ấm.

Cô không thể chịu đựng nữa và quyết định sa thải người giúp việc đó, do đó đã có một cuộc cãi vã lớn với chồng. “Sau đó, tình cờ tôi tìm thấy lông trên cơ thể giống như vùng kín của phụ nữ trong ví của chồng, chắc chắn không phải của tôi, của tôi không dài như vậy”.

Tác giả bài viết sau đó được người bạn tiết lộ rằng đó là một phương thức yểm bùa, không khỏi nghi ngờ rằng người giúp việc đã sử dụng phương thức đó để làm mê hoặc chồng cô.

Do đó, tác giả đã đăng thông tin ẩn danh, mong mọi người có thể chỉ dẫn cho cô hướng đi đúng, để cứu vãn mối quan hệ giữa cô và chồng.

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