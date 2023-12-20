Bồn cầu thường xuyên bị tắc, người đàn ông hãi hùng phát hiện loài rắn độc thứ hai thế giới khiến cư dân mạng sợ hãi

Thế giới 20/12/2023 15:26

Chuyên gia bắt rắn cho biết loài rắn này có độc đứng thứ hai thế giới chỉ sau rắn Taipan nội địa.

Chuyên gia bắt rắn Catchers Brisbane và Gold Coast gần đây đã chia sẻ một loạt hình ảnh trên mạng xã hội.

Theo đó, trong bài đăng, hai chuyên gia nói rằng một chủ nhà đã than phiền với họ rằng toilet trong nhà thường bị tắc gần đây, đã gây khó khăn cho họ trong suốt 2 tuần qua. Ngạc nhiên thay, trong toilet thực sự ẩn chứa một con rắn độc nguy hiểm.

Từ những bức hình, có thể thấy một con rắn phương Đông đang vướng vào bồn cầu. Trong một bức ảnh khác cho thấy nhân viên bắt rắn Jaden đang kéo một con rắn ra khỏi bồn cầu. Cảnh tượng này thật sự đáng sợ.

Trên trang nhóm chuyên gia bắt rắn, họ cho biết rằng sau nhiều lần thử, Jaden cuối cùng đã thành công trong việc di chuyển con rắn phương Đông một cách an toàn.

Bồn cầu thường xuyên bị tắc, người đàn ông hãi hùng phát hiện loài rắn độc thứ hai thế giới khiến cư dân mạng sợ hãi - Ảnh 1
Con rắn đang ở bên trong chiếc bồn cầu. Ảnh: Daily Mail

"Một con rắn có nọc độc cao như vậy lại lẩn trốn ở nhà vệ sinh trong một thời gian dài, thật sự rất kinh hãi, nhưng thông thường nếu không đánh động đến chúng, rắn thực sự sẽ không tấn công”, chuyên gia bắt rắn chia sẻ.

Sau khi bài được đăng lên, nhiều cư dân mạng đã hoảng sợ nói:

“Trời ơi, đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi”

“Tôi thực sự sẽ sợ chết khiếp nếu nó xảy ra với bản thân”

“Từ nay về sau tôi nhất định sẽ kiểm tra cẩn thận bồn cầu trước khi sử dụng”.

Rắn Đông Bộ là một trong những loài rắn độc nguy hiểm nhất nước Úc, nọc độc của chúng xếp thứ hai trong tất cả các loài rắn trên thế giới, chỉ sau rắn Taipan nội địa. Chúng có hình dáng dài, thông thường có thể dài đến 2 mét.

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