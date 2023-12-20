Mới đây, một nam thanh niên 19 tuổi ở Anh đã bị kết án 22 năm tù sau khi cưỡng hiếp và lây bệnh “xã hội” cho 6 cô gái trong 3 năm.

Theo thông tin từ tờ Sky News (Anh), Kevarnie Queen. 19 tuổi, đến từ Brixton, London đã bị cáo buộc với 22 tội danh cưỡng hiếp từ năm 2019 đến 2022, trong đó hầu hết các tội ác được thực hiện khi anh chỉ mới 15 tuổi.

Theo bên công tố viên, trong số 6 nạn nhân nữ, có 5 người đã quen biết Kevarnie Queen qua ứng dụng Snapchat. Trước khi gặp mặt, anh ta liên tục “khen ngợi và lừa dối” các cô gái và sau đó mời họ gặp mặt.

Công tố viên cho biết Kevarnie Queen đã có quan hệ với những người phụ nữ này “bất kể họ đồng ý hay không” và thường bỏ qua những yêu cầu của đối phương để dừng lại.

Thậm chí có một nạn nhân sau đó cho anh ta biết đó là tấn công tình dục, nhưng Kevarnie Queen lại kiên quyết nhấn mạnh rằng “không, đó không phải là tấn công tình dục, đừng nói cho ai biết. Đó không phải là tấn công tình dục”.

Nam thanh niên 19 tuổi bị tòa án tuyên phạt 22 năm tù. Ảnh: Daily Mail

Kết quả, một số phụ nữ đã mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục và bên công tố cho biết Kevarnie Queen “hoàn toàn không tôn trọng nạn nhân”.

Tòa án Công lý Hoàng gia ở London đã kết án Quinn vào ngày 18/12. Cuối cùng anh bị kết tội tất cả 22 cáo buộc liên quan đến tấn công tình dục và bản án của anh ta được kéo dài lên 16 năm, bao gồm 12 năm tù ban đầu và thời hạn tù kéo dài 4 năm.

Về phía nạn nhân cho biết họ đã bị thao túng tâm lý và không còn dễ dàng tin tưởng người khác hay tin vào tình yêu.

Thẩm phán cho rằng các nạn nhân trong vụ án “đã bị chấn thương tinh thần nặng nề” và xét thấy họ vẫn còn trẻ nên vết thương này có thể sẽ kéo dài trong thời gian dài.

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