Người đàn ông đã ly hôn vợ sau khi anh bị lơ hoàn toàn trong mối quan hệ “tay ba” do cô đề xuất.

Theo thông tin từ tờ Daily Star (Anh), người đàn ông này đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng anh và vợ đã mời một người đàn ông khác tham gia vào “môn thể thao nhiều người chơi” nhưng không ngờ rằng vợ lại cảm thấy hứng thú với người đàn ông đó, bỏ qua anh và khiến anh cảm thấy ghen tỵ.

Anh viết: “Họ hoàn toàn bỏ qua tôi, cả hai đã có nhiều cuộc tình trong một đêm, và tôi mới nhận ra rằng đây là kế hoạch mà vợ tôi đã chuẩn bị từ trước, để cô ấy có thể quan hệ với những người đàn ông khác mà không cần phải che giấu tôi. Vì vậy, tôi đã quyết định ly hôn với cô ấy”.

Người đàn ông bị lơ hoàn toàn sau khi đồng ý mối quan hệ tay ba. Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện này nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên mạng và thu hút hơn 700.000 lượt xem. Một số người dùng mạng cảm thấy tiếc nuối với tình huống của người đàn ông này, cho rằng bị phản bội đã là đủ đau đớn, anh không nên bị xúc phạm như vậy.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng người đàn ông nên dừng lại ngay khi vợ quá đắm chìm trong việc quan hệ với người đàn ông khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-moi-nhan-tinh-vao-cuoc-choi-tay-ba-chong-dong-y-nhung-cai-ket-khien-cu-dan-mang-tranh-cai-638597.html