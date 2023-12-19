Thấy con trai 18 tuổi làm “chuyện ấy” với cô giáo ngay trên xe ô tô, người mẹ sợ hãi đến mức ngã gục

Thế giới 19/12/2023 11:17

Nữ giáo viên 26 tuổi phải đối mặt 5 tội danh nghiêm trọng sau khi quan hệ với nam sinh 18 tuổi rất nhiều lần.

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông phương Tây, một người mẹ ở Bắc Carolina, Mỹ, sau khi nghe tin con trai mình rơi vào một mối quan hệ không phù hợp, đã lén lút cài đặt ứng dụng định vị trên điện thoại của con.

Một ngày nọ, bà phát hiện rằng con trai không tham gia buổi tập luyện thường lệ của đội bóng bầu dục mà lại đi quanh công viên.

Bà ngay lập tức nảy sinh nghi ngờ và lái xe đến hiện trường và thực sự bà đã hoảng sợ khi chứng kiến cảnh con trai hẹn hò nồng nhiệt trên xe của một giáo viên nữ 26 tuổi tên là Gabriela Cartaya-Neufeld.

Sau khi tiếp cận và xác nhận, ngay lập tức người mẹ đã chụp lại hình ảnh bên ngoài xe và biển số, sau đó báo cảnh sát để xử lý, dẫn đến việc giáo viên nữ bị bắt tại chỗ.

Thấy con trai 18 tuổi làm “chuyện ấy” với cô giáo ngay trên xe ô tô, người mẹ sợ hãi đến mức ngã gục - Ảnh 1
Gabriela Cartaya-Neufeld, nữ giáo viên 26 tuổi. Ảnh: India Today

Công tố viên đã chỉ ra rằng từ ngày 18/10, Gabriela đã có quan hệ với nam sinh này từ 5 đến 100 lần, bao gồm cả tại nhà và trên xe ô tô của cô.

Theo luật pháp của tiểu bang Bắc Carolina, quan hệ giữa giáo viên và học sinh là vi phạm pháp luật, trừ khi giáo viên có “hôn nhân hợp pháp với học sinh”.

Gabriela đã làm việc tại trường Trung học South Mecklenburg từ năm 2020 và giảng dạy môn khoa học.

Trước khi vụ việc được tiết lộ, tin tức về mối quan hệ gần gũi giữa cô và nam sinh đã lan truyền trong cộng đồng học sinh, và hai người đã phải đối mặt với cuộc họp của các cấp quản lý trường trước đó.

Hiện nay, Gabriela đang bị buộc tội với 5 tội danh nghiêm trọng liên quan đến “quan hệ giữa giáo viên và học sinh”. Trước đó, cô đã bị tạm giam tại nhà tù Mecklenburg, nhưng hiện tại đang được tại ngoại.

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