Tiết lộ khu phức hợp bí mật trị giá 100 triệu USD ở Hawaii của tỷ phú Mark Zuckerberg: Có cả hầm cho ngày tận thế

Khu bất động sản xa hoa này không chỉ là nơi cư trú sang trọng; nó đi kèm hoàn chỉnh với một hầm ngầm và một hệ sinh thái tự duy trì, tất cả đều ám chỉ tỷ phú “công nghệ” đã có sự chuẩn bị cho các tình huống của ngày tận thế.

Trong một tiết lộ đáng ngạc nhiên, đã có nhiều báo cáo về dự án đầy tham vọng của Mark Zuckerberg—một khu phức hợp khổng lồ trị giá 100 triệu đô la ở Hawaii.

Sau khi điều tra tỉ mỉ về hồ sơ tài sản và phỏng vấn các nhà thầu, các phóng viên đã phát hiện ra sự tồn tại của một khu đất rộng lớn tên là Koolau Ranch.

Nằm trên hòn đảo Kauai đẹp như tranh vẽ, khu phức hợp rộng 1.400 mẫu Anh (khoảng 5 triệu m2) này đã được xây dựng và sẵn sàng trở thành một trong những dự án cá nhân đắt giá nhất trong lịch sử hiện đại.

Tỷ phú công nghệ Mark Zuckerberg. Ảnh: India Times

Bức màn bí mật xung quanh dự án có thể cảm nhận được. Tất cả nhân viên liên quan đến khu phức hợp đều được hướng dẫn nghiêm ngặt không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về công việc của họ.

Việc vượt qua khu vực an ninh của khu phức hợp đòi hỏi phải tuân thủ một thỏa thuận không tiết lộ mạnh mẽ, một cam kết được thực hiện nghiêm túc, trong đó các nhân viên được cho là đã bị sa thải vì chia sẻ thông tin chi tiết về dự án trên mạng xã hội.

Khu phức hợp này được thiết kế như một khu phức hợp gồm hàng chục tòa nhà, nổi bật với hai dinh thự trung tâm được nối với nhau bằng một đường hầm dẫn đến nơi trú ẩn dưới lòng đất rộng 5.000 mét vuông.

Theo kế hoạch xây dựng, nơi trú ẩn này được trang bị một lối thoát hiểm bằng thang, bổ sung thêm một lớp an ninh cho thiết kế phức tạp.

Được bảo mật an toàn

Tài sản này ​​​​bao gồm 30 phòng ngủ và 30 phòng tắm, thể hiện sự sang trọng ở mọi góc cạnh. Nhà nghỉ và cụm 11 nhà nghỉ "hình đĩa" kết nối với nhau bằng những cây cầu dây góp phần tạo nên nét quyến rũ kiến ​​​​trúc độc đáo của khu phức hợp.

Ngoài ra, một không gian sống, một phòng máy móc và một cánh cửa bằng bê tông và thép có vẻ "chống nổ" làm nổi bật sự chú trọng đến chi tiết trong quá trình xây dựng.

Bảo mật không được xem nhẹ đối với tài sản của Zuckerberg. Hồ sơ xây dựng tiết lộ rằng các cửa thoát hiểm và cửa ra vào trong toàn bộ khu nhà sẽ được trang bị khóa bàn phím và cách âm.

Khu phức hợp trên đảo Hawaii rộng khoảng 5 triệu m2. Ảnh: India Times

Một cánh cửa bí mật trong thư viện và việc lắp đặt camera rộng rãi sẽ nâng cao hơn nữa cơ sở hạ tầng bảo mật.

Như New York Post đã đưa tin, các biện pháp phức tạp cho thấy một cách tiếp cận chủ động đối với các mối đe dọa tiềm ẩn, dẫn đến những dự đoán của Zuckerberg về ngày tận thế sắp xảy ra .

Không chỉ là nơi ở sang trọng, ngôi nhà được thiết kế hoàn toàn tự túc. Với số tiền ước tính 170 triệu USD được đầu tư vào việc mua lại khu đất và hiện thực hóa dự án xây dựng đầy tham vọng của mình, Mark Zuckerberg đã không tiếc chi phí để tạo ra một thiên đường dùng làm tổ ấm cho gia đình mình.

Đầu tư đáng kể này phản ánh cam kết của tỷ phú công nghệ trong việc đảm bảo sự an toàn đối với nơi cư trú của mình trong các tình huống tương lai không chắc chắn.

Khu phức hợp này là minh chứng cho tầm nhìn của Zuckerberg, kết hợp sự sang trọng với sự chuẩn bị sẵn sàng theo một cách hấp dẫn và kích thích tư duy.