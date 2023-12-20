Thử thách tìm con mèo trong 9 giây ẩn giấu dưới cây thông Noel: Nếu làm được bạn sẽ có IQ cao và thị lực 20/20

Thế giới 20/12/2023 11:21

Để hoàn thành thử thách, bạn nên quan sát kỹ những gì có trên cây thông Noel đặc biệt ở khúc giữa của nó.

Một thử thách vui vẻ đã xuất hiện khi các gia đình bước vào không khí Giáng sinh và đăng tải hình ảnh trang trí của họ trực tuyến - trong trò ảo ảnh này, bạn phải tìm kiếm một người bạn mèo được giấu trong cây.

Thử thách tìm con mèo trong 9 giây ẩn giấu dưới cây thông Noel: Nếu làm được bạn sẽ có IQ cao và thị lực 20/20 - Ảnh 1
Thử thách tìm chú mèo trong 9 giây . Ảnh: India Times

Một người dùng đăng bài dưới tên @TikTokThePark, người đã trang trí cây thông Noel của họ một cách sáng tạo, đã chia sẻ thử thách trên TikTok.

Chủ sở hữu thú cưng trang trí không gian của họ bằng những món đồ trang sức có kích cỡ khác nhau và những chiếc nơ satin khổng lồ, tất cả đều có màu trắng và bạc.

Trong vòng chưa đầy 9 giây, bạn có thể xác định được vị trí của con mèo? Nếu bạn có thể xác định được vị trí con mèo đang ẩn nấp trong cây thông Noel trước khi món trang sức rơi xuống, bạn có thể có thị lực 20/20.

Con mèo được giấu ở vị trí bất ngờ nhất, vì vậy hãy cố gắng đừng để bị phân tâm bởi những thứ đang di chuyển trên cây thông Noel .

Trên TikTok, video đã nhận được rất nhiều lượt thích và nhiều người đã thừa nhận ở phần bình luận rằng cái cây “tuyệt đẹp” đã thu hút sự chú ý của họ.

Nếu vẫn chưa tìm ra con mèo, bạn nên tham khảo đáp án dưới đây.

Thử thách tìm con mèo trong 9 giây ẩn giấu dưới cây thông Noel: Nếu làm được bạn sẽ có IQ cao và thị lực 20/20 - Ảnh 2
Đáp án câu đố. Ảnh: India Times
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Từ khóa:   ảo ảnh quang học câu đố tâm lý

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