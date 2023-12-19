“Trường đã vi phạm quy định bằng cách tăng số giờ dạy của em trai và phân công công việc không hợp lý khiến áp lực công việc giảng dạy tăng lên đáng kể”, chị gái tố cáo.

Mới đây, một giáo viên chủ nhiệm 25 tuổi tên Xu của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hạ Môn ở Trung Quốc đã nhảy lầu tự tử và vụ việc đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng.

Chị gái của Xu nói rằng, ví dụ như vào ngày 17 tháng 11, trường giao nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành 84 kế hoạch giảng dạy trong vòng 5 ngày làm việc, nhưng Xu sau đó vào ngày 23 tháng 11, do bị bệnh và sốt nên đã nộp đơn xin hoãn nộp kế hoạch giảng dạy cho cấp trên, nhưng lãnh đạo đã không chấp nhận.

Ngoài ra chị gái của nạn nhân cho biết trường đã có những sắp xếp công việc không hợp lý đối với Xu, đó là nguyên nhân dẫn đến bi kịch này.

Những bằng khen danh dự mà chàng trai 25 tuổi nhận được khi đang công tác tại trường. Ảnh: ET Today

Ví dụ khác là sắp xếp giờ học không hợp lý, dựa trên công việc của Xu do nhà trường đã giao. Trong học kỳ đầu tiên, anh phải giảng dạy tổng cộng 263,5 giờ, trung bình hơn 50 giờ mỗi tháng, gần gấp đôi công việc bình thường, đồng thời tăng thêm việc chuẩn bị giáo án và nhật ký giảng dạy.

Chị gái của nạn nhân cũng đã đăng nhiều bằng khen danh dự mà Xu đã nhận được trước khi qua đời cùng với ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện.

Cuộc trò chuyện cho thấy Xu đã từng bày tỏ rằng “tôi không thể hoàn thành giáo án”, “lịch dạy quá tải”, “quá mệt mỏi”...

Trang trò chuyện trên WeChat còn hiển thị nhiều nhóm công việc khác nhau. Chị gái của Xu cho biết sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã liên hệ với trường nhiều lần nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Ngày 18/12, một nhân viên của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hạ Môn cho biết, hiện tại vụ việc đang được điều tra và trao đổi với người nhà. Chi tiết cụ thể không thể tiết lộ.

“Hiện đã có một số thông tin được đăng trên mạng trong đó có rất nhiều sự sai lệch, gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt đến nhà trường. Chúng tôi cũng đang đàm phán thông qua các kênh pháp lý theo quy định của pháp luật”, nhân viên này cho hay.