Dù đã cố gắng tìm cách chạy xuống tầng 1 để trốn thoát nhưng do lửa bùng phát dữ dội, 5 đứa trẻ trong nhà đã qua đời trong chính căn nhà của chúng.

Mới đây, ở tiểu bang Arizona, Mỹ đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 5 đứa trẻ tử vong tại chỗ.

Theo đó, đám cháy bùng phát vào chiều ngày 17/12, ngọn lửa bao trùm khu nhà 2 tầng trong tích tắc.

Cảnh sát chỉ ra rằng, trong nhà vào thời điểm đó có 5 đứa trẻ lần lượt là 2, 4, 5, 11 và 13 tuổi trong đó đứa trẻ 11 tuổi là họ hàng và những đứa trẻ còn lại là con của chủ nhà.

Chủ nhà nói rằng vào ngày 17/12, ông để lại 5 đứa trẻ ở nhà trong khi ông đi một mình mua quà Giáng sinh cho các con và các vật dụng hàng ngày khác.

Thời gian ông ra khỏi nhà là khoảng 2,5 giờ. Sau cuộc điều tra ban đầu, điểm cháy được xác định là ở khu vực lối vào tầng 1, có thể đã làm cho những đứa trẻ đang ở tầng 2 không thể thoát ra được.

5 đứa trẻ đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn sau khi người đàn ông ra ngoài. Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát và cứu hỏa sau khi vào hiện trường, phát hiện 5 nạn nhân tử vong trong một căn phòng ngủ ở tầng 2.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy đám cháy bắt đầu từ tầng 1 và lan dần lên cầu thang, tạo thành chướng ngại vật cản trở xuống tầng dưới để thoát hiểm.

Những người chứng kiến ​​cho biết, sau khi hàng xóm phát hiện cháy, họ đã cùng nhau dùng ống nước, thang để dập lửa. Mọi người cố gắng mở cửa gara và kéo đồ ra ngoài nhưng khi đến gần cửa thông trong gara thì khói bốc lên, điều này buộc họ phải lùi lại.

Nhân chứng nhấn mạnh rằng vào thời điểm đó, mọi người trong khu vực không biết có người trong nhà, nếu biết, họ sẽ cố gắng cứu các đứa trẻ.

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