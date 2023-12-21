 Bình thản đi dạo dưới nước mà không cần đồ lặn, người đàn ông khiến cư dân mạng kinh ngạc

Thế giới 21/12/2023 10:02

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông lặn sâu 32 mét đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Trên Instagram, một video có vẻ ngoài siêu thực về một thợ lặn tự do lặn sâu hơn 32 mét dưới nước đang trở nên phổ biến.

Tavi Castro, một thợ lặn tự do chuyên nghiệp, xuất hiện trong video. Vẻ ngoài kỳ diệu của video chính là điều khiến nó trở nên độc đáo. Castro, không giống như hầu hết các thợ lặn tự do, không mặc bất kỳ đồ bơi nào.

Anh không mặc áp và dường như đi chân trần khi nằm trên một tảng đá dưới nước trước khi bơi lên trên. Ánh sáng trong video khiến mọi thứ xung quanh Castro có vẻ mờ ảo nhưng có một luồng ánh sáng chiếu vào anh ta.

Đoạn phim này, được quay ở thị trấn bãi biển Tulum của Mexico , đã nhận được hơn 9 vạn lượt thích. Castro đã chia sẻ video này với chú thích dài.

 Bình thản đi dạo dưới nước mà không cần đồ lặn, người đàn ông khiến cư dân mạng kinh ngạc - Ảnh 1
Người đàn ông đang lặn ở độ sâu 32 mét. Ảnh: India Times

Ông viết: “Chúng ta đau khổ trong tưởng tượng nhiều hơn là trong thực tế”.

“Một ngày khác dành cho việc khám phá lòng đất ở độ sâu 32 mét (100 feet) trong trạng thái nín thở. Tôi được hỏi liệu tôi có bao giờ sợ hãi dưới nước không ... Thật khó để diễn tả thành lời trải nghiệm thanh thản và chữa lành như thế nào. Âm thanh của nhịp tim bạn, không trọng lượng hoàn hảo và sự hiện diện thuần khiết. Cứ như thể sức nặng của thế giới đã được trút bỏ khỏi vai bạn. Bạn có thể bay trong một thời gian ngắn... vừa đủ lâu để chữa lành khỏi sự hỗn loạn và bệnh tâm thần của cuộc sống hiện đại. Giá như tất cả các bạn có thể ở đó để hiểu...Có phải yên bình đồng nghĩa với thành công?”

Ở dưới phần bình luận, nhiều người đã gọi Castro là “Poseidon”, vị thần biển cả trong thần thoại Hy Lạp.

Một người mô tả anh như “một nhân vật phản diện trong anime”.

“Trong một phút, não tôi lại trở về tuổi 9 và nghĩ 'Trời ơi, nàng tiên cá' và sau đó tôi nhận ra 'Ồ, chỉ là một người đi dạo dưới nước'”, một người dùng Instagram bình luận.

“Ồ, người đó đang đi dạo dưới nước. Tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc, tôi nói cho bạn biết”, một người dùng khác cho hay.

Trong số những lời chúc mừng, nhiều người đã khuyên không nên lãng mạn hóa các môn thể thao mạo hiểm như lặn tự do.

“Đây chính là cách mà nhiều người lặn tử vong. Họ trở nên quá thoải mái trong nước đến mức cơ thể không bao giờ hoảng sợ. Họ sẽ chỉ bất tỉnh do thiếu oxy trước khi não nhận ra nhu cầu của nó”, một người dùng viết.

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