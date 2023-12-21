Cậu bé 14 tuổi ở Nga tử vong sau khi bị đối thủ đánh vào người trong trận đấu quyền anh được tổ chức ở vùng Sverdlovsk

Theo thông tin từ tờ Komsomolskaya Pravda (Nga), nạn nhân mới 14 tuổi, sinh năm 2009, đã tập luyện quyền anh được 6 năm, sau khi kiểm tra y tế tại bệnh viện, anh đã đăng ký thành công giải vô địch quyền anh tổ chức ở tỉnh Sverdlovsk.

Cậu bé đã vượt qua tất cả các vòng đấu để tiến vào trận chung kết, nhưng không may lại xảy ra bi kịch trong trận chung kết.

Đoạn video được tiết lộ trên mạng cho thấy, một cậu bé 14 tuổi (đang mặc áo màu xanh) đang thử sức với đối thủ được vài giây, nhưng đột nhiên đối thủ bất ngờ tấn công và dồn cậu bé vào góc sàn đấu.

Trong giây tiếp theo, cậu bé bị đối thủ liên tục tấn công vào vùng bụng. Mặc dù đã cố gắng thoát khỏi tầm tấn công của đối thủ, nhưng cậu bé lại loạng choạng lùi về phía sợi dây và hôn mê.

Cậu bé tử vong sau khi đối thủ đánh liên tiếp vào người. Ảnh: ET Today

Sau khi cậu bé rơi vào tình trạng hôn mê, huấn luyện viên, trọng tài và đối thủ đã nhanh chóng tiến đến để quan tâm.

Sau khi xác nhận rằng cậu bé đã hoàn toàn mất ý thức, họ gọi ngay xe cứu thương để đưa cậu bé tới bệnh viện cấp cứu.

Thật đáng tiếc là cậu bé có vẻ như đã bị tổn thương nặng ở gan và dù đã được đưa tới bệnh viện, nhưng vẫn không thể cứu sống được.

Cảnh sát địa phương đã tiến hành điều tra sau khi cậu bé qua đời để làm rõ nguyên nhân tử vong của cậu bé và đang điều tra theo hướng tội gây chết người do vô ý.

Mặc dù nguyên nhân tử vong của cậu bé đang được điều tra, võ sĩ quyền Anh Yegor Mekhontsev, người đã từng giành huy chương vàng Olympic cho Nga, cho rằng nếu chỉ là gan bị tấn công, không nên gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Có thể cậu bé đã tử vong do các yếu tố khác.

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