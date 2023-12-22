Lái xe máy tông trực diện vào xe tải, nam du khách 21 tuổi tử vong trong tình trạng thi thể không còn nguyên vẹn

Thế giới 22/12/2023 14:14

Mới đây, ở Indonesia đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 nam du khách tử vong tại chỗ sau khi tông thẳng vào xe tải.

Theo thông tin từ Coconuts Bali, người đàn ông 21 tuổi không may qua đời là một công dân Hà Lan có tên viết tắt là RJ.

Tài xế xe tải 25 tuổi không bị thương trong vụ tai nạn. Cảnh sát cho biết RJ không có bằng lái xe và không giữ khoảng cách an toàn với xe tải lớn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng ngày 20/12, khi xe máy của anh RJ tông thẳng vào hông xe tải khiến anh này ngã ra đường, do lực va chạm khiến đầu nạn nhân rời khỏi cơ thể ngay tại chỗ.

Lái xe máy tông trực diện vào xe tải, nam du khách 21 tuổi tử vong trong tình trạng thi thể không còn nguyên vẹn - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: detiknews

Báo cáo cũng chỉ ra rằng người dân địa phương đã chứng kiến ​​hiện trường vụ tai nạn và nhanh chóng gọi cảnh sát.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân chi tiết của toàn bộ vụ tai nạn. Vụ tai nạn nhắc nhở du khách cảnh giác hơn khi lái xe ở Bali vì giao thông địa phương đôi khi có thể hỗn loạn.

Được biết, số vụ tai nạn giao thông trên đảo Bali đã tăng gần một lần từ năm 2021 đến năm 2022. Năm 2021, Bali đã ghi nhận 35 vụ tai nạn giao thông, trong khi năm 2022 đã có 68 vụ.

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