Bố bệnh nặng, mẹ quỳ xuống xin con gái bán nhà nhưng bị từ chối gay gắt với lý do khiến ai cũng đau lòng

Thế giới 22/12/2023 11:12

Cô gái mềm lòng bán căn nhà của mình để lấy tiền chữa trị cho bố mình nhưng ngay lập tức bị chồng ngăn cản với lý do vết nứt đã có từ lâu.

Theo thông tin từ NetEase News, gia đình Feng ưu ái con trai hơn con gái và trao toàn bộ tài sản cho con trai.

Tuy nhiên, không ngờ người cha lại được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, và bác sĩ đề nghị phẫu thuật ngay lập tức, nếu không bệnh tình có thể lây lan nhanh chóng trong vòng 1-2 tháng, khi đó không còn cách nào cứu chữa.

Khi nghe tin tức tồi tệ này, con trai họ biến mất mà không hề hỏi về chi phí phẫu thuật là bao nhiêu, điều này khiến người mẹ không biết làm gì và sau đó phải cầu xin con gái bán nhà để cứu cha.

Mẹ tôi quỳ gối trong phòng bệnh, khóc và nói: “Mẹ biết sai rồi. Bố mẹ con rất yêu thương anh trai con nhưng thằng bé đã bỏ trốn. Gia đình chúng con thật sự có thể đứng nhìn bố con chết sao? Con ơi, xin hãy giúp mẹ! Từ bây giờ mẹ sẽ không yêu thương anh ta nữa, được không?”

Lời này khiến con gái cảm thấy phân vân, cuối cùng cô vẫn mềm lòng và quyết định đồng ý, nhưng cô muốn thỏa thuận với mẹ rằng sau khi tìm được anh trai, mình sẽ nhận lại một ngôi nhà trong số đó.

Ngay lúc đó, chồng của Feng đến và ngay lập tức đoán ra rằng mẹ vợ đang yêu cầu vợ chi tiền.

Ngay lập tức, anh từ chối một cách nghiêm túc, nói: “Em có ý định đồng ý chứ? 400.000 nhân dân tệ để chi trả điều trị, em có đủ khả năng?”

Bố bệnh nặng, mẹ quỳ xuống xin con gái bán nhà nhưng bị từ chối gay gắt với lý do khiến ai cũng đau lòng - Ảnh 1
Từ nhỏ, cô gái đã bị cha mẹ đối xử bất công. Ảnh minh họa: Internet

Anh còn cho biết rằng việc này không thể thương lượng và quở trách mẹ vợ: “Bao năm nay con gái bà đã bị đối xử bất công. Bà có cảm thấy chúng tôi chưa chịu đủ khôe à? Bà đã cho con trai 3 căn nhà, giờ tại sao lại bắt tôi bán nhà?” Ông còn đe dọa sẽ ly hôn nếu Feng đồng ý.

Lúc này, Feng mới nhận ra rằng ngày xưa bố mẹ cô rất yêu thương con trai mình và cô đã phải chịu bao nhiêu sự bất công khi lớn lên.

Khi kết hôn, sự khác biệt còn lớn hơn, cô không có của hồi môn, bố mẹ không góp 1 xu nào, tiền đính hôn 200.000 nhân dân tệ (khoảng 670 triệu) cũng không nhận được, nhưng lại mua một căn nhà cho con trai và sẵn lòng giúp đỡ với các khoản chi phí khác.

Không những vậy, bố mẹ cô còn thường xuyên dặn dò cô phải tiêu tiền cho gia đình bên ngoại, nếu tiền không đủ sẽ nhờ chồng giúp đỡ.

Dưới sức ép của chồng, Feng im lặng và sau đó đề xuất mẹ báo cảnh sát, “Dù sao thì tôi không có tiền và tôi cũng không quan tâm đến tài khoản của gia đình mình”.

Sau đó, cô và chồng rời khỏi phòng bệnh. Đúng như dự đoán, hai ngày sau, cô nhận được cuộc gọi từ mẹ thông báo rằng em trai đã được tìm thấy và đã bán một căn nhà thành công để trả chi phí phẫu thuật.

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