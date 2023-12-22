Diễn biến MỚI trong vụ 11 học sinh ăn cơm chan canh mỳ tôm ở Lào Cai

Vụ việc "bất thường bữa ăn bán trú vùng cao" trở thành điểm nóng từ ngày 16/12.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 22/12, thông tin từ UBND huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) cho biết đơn vị này đã nhận được đơn xin từ chức của ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học Hoàng Thu Phố 1. Vị hiệu trưởng tự nhận trách nhiệm bản thân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, dẫn đến dư luận không tốt trong xã hội.

Hiện đơn xin từ chức của ông Trần Ngọc Hà đang được UBND huyện Bắc Hà xem xét theo quy định.

Hiệu trưởng xin từ chức - Ảnh: Báo Lào Cai

Theo thông tin từ báo Dân trí, UBND huyện Bắc Hà cho biết những phản ánh về 11 học sinh phải ăn cơm trắng chan canh với hai gói mỳ tôm này là chính xác. Trường Hoàng Thu Phố 1 có nhiều sai phạm như không có danh sách chi trả tiền ăn thừa cho học sinh, hiệu trưởng chưa ký nhận nhiều hồ sơ nhập, xuất thực phẩm.

Ngoài ra, phiếu chi tiền mặt không có số, không có chữ ký của thủ trưởng đơn vị, người nhận tiền; bảng nhập mua thực phẩm hàng ngày không khớp đúng với bảng tổng hợp nhập thực phẩm của tháng...

Hàng ngày giáo viên vận chuyển thực phẩm từ cơ sở cung cấp về nhập kho, người nhận không kiểm tra khối lượng và chất lượng hàng hóa, không ký bất kỳ sổ sách nào. Số lượng thực phẩm giao thực tế và số tiền thanh toán thực tế có chênh lệch.

Các em học sinh ăn cơm chan canh với mỳ tôm - Ảnh: Báo Dân trí

Về thông tin người dân không được nhận tiền ăn bán trú còn thừa cũng được đoàn thanh tra UBND huyện Bắc Hà khẳng định có cơ sở.

Hiện nay nhà trường mới chỉ mua mới sách giáo khoa lớp 4 cho học sinh, các lớp 1, 2, 3, 5 dùng sách cũ và mua bổ sung 1 số sách thiếu. Như vậy thông tin phụ huynh không nhận được tiền hỗ trợ học tập 150.000 đồng/tháng là có cơ sở.

Thanh Hóa: 9 học sinh nhập viện cấp cứu vì đau bụng, nôn ói sau buổi học Lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Thanh Hóa cho biết, cơ quan chức năng đang làm việc với Ban giám hiệu Trường Tiểu học Điện Biên 1 để làm rõ việc 9 học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói sau buổi học.

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