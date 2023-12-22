Vụ sập trần gỗ ở trường học: Nữ sinh 16 tuổi bị liệt hoàn toàn vận động và cảm giác, khả năng phục hồi kém

Đời sống 22/12/2023 11:36

Vào chiều 21/12, khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.M., 16 tuổi, nữ, đa chấn thương sau sự cố sập trần gỗ xảy ra sáng cùng ngày tại một trường trung học phổ thông tại TP Vinh, Nghệ An.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, vào chiều 21/12, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.M, 16 tuổi, nữ, đa chấn thương sau sự cố sập trần gỗ xảy ra sáng cùng ngày tại một trường trung học phổ thông tại Thành phố Vinh, Nghệ An.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Long, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhân vào viện do đa chấn thương, vỡ trật đốt sống ngực T11 liệt tủy hoàn toàn; sọ não xuất hiện dưới nhện nhỏ, Glasgow 15 điểm; gãy xương sườn 1-4 bên phải, tràn máu tràn khí màng phổi hai bên.

Vụ sập trần gỗ ở trường học: Nữ sinh 16 tuổi bị liệt hoàn toàn vận động và cảm giác, khả năng phục hồi kém - Ảnh 1
Bệnh nhân được chuyển vào phòng mổ cấp cứu để dẫn lưu màng phổi hai bên; mổ nắn chỉnh trật cột sống, cố định cột sống và giải phóng thần kinh - Ảnh: Báo Dân trí

Bệnh nhân được chuyển vào phòng mổ cấp cứu để dẫn lưu màng phổi hai bên; mổ nắn chỉnh trật cột sống, cố định cột sống và giải phóng thần kinh. Tuy nhiên, do bệnh nhân M. bị liệt hoàn toàn vận động và cảm giác nên khả năng phục hồi kém. Các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi và tích cực điều trị cho bệnh nhân.

Liên quan đến vụ sập trần một trường học tại Nghệ An, Bộ Y tế yêu cầu sở y tế tỉnh tập trung cấp cứu, điều trị người bị nạn, đồng thời quan tâm ổn định tâm lý cho người bị nạn vượt qua khủng hoảng.

Vụ sập trần gỗ ở trường học: Nữ sinh 16 tuổi bị liệt hoàn toàn vận động và cảm giác, khả năng phục hồi kém - Ảnh 2
Bệnh nhân M. bị liệt hoàn toàn vận động và cảm giác, đánh giá khả năng phục hồi kém - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, Sở Y tế Nghệ An đã có báo cáo nhanh qua đường dây nóng về việc trần gỗ lớp 11A9 Trường phổ thông Hermann Gmeiner bị sập vào sáng 21/12.  Vào thời điểm trên, hàng chục học sinh lớp 11A9 đang ở trong phòng học thì phần trần gỗ bất ngờ đổ sập.

Vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra đã khiến 10 học sinh bị nhập viện. Đến chiều 21/12, có 7 học sinh bị xây xát nhẹ đã được ra viện. Một học sinh nữ được chẩn đoán ban đầu gãy cột sống đã được chuyển ra Hà Nội để điều trị. 

Ngoài ra, có 2 học sinh đang phải tiếp tục điều trị ở Bệnh viện Đa khoa 115, trong đó, có một em bị gãy cẳng chân và một học sinh đang tiếp tục được theo dõi chấn thương sọ não.

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