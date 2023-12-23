Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 22/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh vừa thêm 1 ca tử vong do bệnh dại. Nạn nhân là em T.D.M.C. (6 tuổi, trú làng Al Gôn, xã Ia Din, huyện Đức Cơ).

Cụ thể, cách đây khoảng 3 tháng, em C. bị chó nuôi trong nhà cào xước nhẹ, do chủ quan nên gia đình không đưa đi tiêm phòng vắc xin và huyết thanh kháng dại.

Đến ngày 20/12, em C. có biểu hiện sốt nên gia đình đưa đến phòng khám tư nhân xét nghiệm và lấy thuốc về uống, nhưng không cắt được sốt. Ngược lại em C. có biểu hiện mệt mỏi, chán ăn, sợ nước, sợ gió và có biểu hiện co giật nhẹ.

Bị chó trong nhà cào xước nhẹ cách đây 3 tháng, gia đình chủ quan không đi tiêm phòng, cháu bé 6 tuổi đã tử vong - Ảnh: Báo Gia Lai

Nhận thấy bệnh trở nặng, sáng 21/12, gia đình đưa em C. đến Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai. Tại đây, bác sĩ giải thích tình trạng bệnh và người nhà đã đưa bệnh nhân về. Chiều cùng ngày, em C. tử vong tại nhà.

Tại thời điểm trên, con chó này đã cào thêm 3 người trong gia đình và cả 3 người đều không tiêm vắc xin phòng dại. Người nhà em C. cho biết, con chó chưa được tiêm vắc xin và đã chết một ngày sau đó.

Lực lượng chức năng Gia Lai tổ chức bắt chó, mèo thả rông - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Gia Lai, sau khi ghi nhận ca tử vong do bệnh dại, Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ đã tuyên truyền cho gia đình và người dân lân cận nhà bệnh nhân về sự nguy hiểm của bệnh dại, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc tiêm phòng vắc xin sau khi bị chó nghi dại cắn hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn.

Thống kê các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh để động viên đi tiêm phòng vắc xin dại; tuyên truyền người nuôi chó cần xích, đeo mõm khi thả chó ra ngoài, cần tiêm vắc xin phòng dại cho chó nuôi.