Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên thông tin, đơn vị tiếp nhận tin báo về việc tàu cá ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa bị phá nước (sóng mạnh đập vào tàu), khiến 5 lao động mất tích.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng 23/12, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên thông tin, một tàu cá của ngư dân Phú Yên gặp sự cố rồi chìm xuống biển, 5 thuyền viên mất tích.

Trước đó, khoảng 21h ngày 22/12, tàu do ông Trần Văn Hiệp, 51 tuổi, ở phường Phú Đông, TP TP Tuy Hòa làm chủ chuẩn bị về bờ, sau gần 20 ngày đánh bắt cá ngừ đại dương. Khi cách Mũi Đôi khoảng 2,7 hải lý, thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa thì gặp sóng lớn đánh phá nước, tàu chìm dần. 5 thuyền viên mất tích. Sự việc được thông báo tới Đồn biên phòng TP Tuy Hòa, nhờ giúp đỡ. Đến rạng sáng nay, tàu cá này đã bị mất liên lạc.

Theo cơ quan chức năng, ông Hiệp là chủ tàu nhưng do sức khỏe đã giao lại cho cháu trai là Huỳnh Đức Lợi cùng các thuyền viên đi đánh bắt. Tàu xuất bến tại cảng cá Đông Tác, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, ngày 2/11.

Đang trên đường trở về đất liền sau chuyến đánh bắt dài ngày, tàu cá ngư dân Phú Yên bị sóng lớn đánh phá nước, chìm dần khiến 5 thuyền viên mất tích - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, gia đình các nạn nhân đang trên đường vào khu vực huyện Vạn Ninh để tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

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