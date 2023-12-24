Tòa nhà 6 tầng cháy đỏ rực ở TP.HCM khiến khu dân cư hoảng loạn ngay trong đêm

Đời sống 24/12/2023 10:08

Lửa bùng lên ngùn ngụt từ phía sau tòa nhà cho thuê văn phòng sáu tầng ở quận 6, hàng chục người bên trong tháo chạy vào tối 23/12.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 20h ngày 23/12, người dân sinh sống trên đường số 23 (phường 11, quận 6) phát hiện khu vực cầu thang thoát hiểm ở mặt sau của căn nhà 6 tầng, cũng là nơi lắp đặt cục nóng máy lạnh xảy ra cháy nên hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng không thành.

 

Ít phút sau, ngọn lửa bùng phát, lan rộng tạo thành cột lửa dọc theo tường nhà khiến người dân xung quanh hốt hoảng, di chuyển ra khu vực an toàn.

Tòa nhà 6 tầng cháy đỏ rực ở TP.HCM khiến khu dân cư hoảng loạn ngay trong đêm - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ VNExpress, ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận 6 kịp thời có mặt và khống chế đám cháy ngay sau đó.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã làm hệ thống máy lạnh bị hư hỏng, bức tường bị ám khói đen. Phía dưới, một trụ điện cũng bén lửa cháy ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ. Nhiều tia lửa văng xuống phía dưới đám cây trong khu dân cư khiến nhiều hộ dùng phải dùng bình chữa cháy mini dập lửa, ngăn đám cháy mở rộng.

Tòa nhà 6 tầng cháy đỏ rực ở TP.HCM khiến khu dân cư hoảng loạn ngay trong đêm - Ảnh 2
Lính cứu hỏa dùng vòi rồng xịt nước vào tòa nhà trong khi lửa vẫn cháy ngùn ngụt ở tầng thượng - Ảnh: VNExpress

 

Lúc này, hơn 20 người mặc đồng phục quần tây đen, sơ mi trắng tháo chạy ra ngoài từ cửa trước. Anh Hưng, sống cạnh tòa nhà cháy, cho biết nơi này trước đây cho thuê làm trung tâm Anh ngữ sau đó đã trả mặt bằng. Một công ty khác vừa thuê lại, chưa kịp gắn biển hiệu.

Nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa kéo vòi rồng dập lửa, chống cháy lan. Hỏa hoạn được dập tắt sau khoảng 15 phút, không gây thương vong. Một số đồ dùng văn phòng, giấy tờ, bàn ghế, cục nóng máy lạnh bị thiêu rụi. Nguyên nhân đang được điều tra.

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