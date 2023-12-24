Cụ thể, ngày 6/12/2023, trong lúc tìm chó bị lạc của gia đình, ông N.V.Q (ở xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) bất ngờ phát hiện một bộ xương người không còn nguyên vẹn ở bể nước bỏ hoang phía nhà. Ngay lập tức, ông Q. thông báo cho chính quyền chức năng.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào ngày 23/12, Công an TP. Hải Phòng đã điều tra ra hung thủ sát hại chị N.T.Th (SN 1988, trú tại làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên). Thời điểm bị sát hại cách đây 13 năm, nạn nhân đang đi giao gas cho khách hàng và hung thủ mới 17 tuổi.

Thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, chị Th. xây dựng gia đình năm 18 tuổi với một người cùng thôn và mở cửa hàng bán gas. Vào trưa ngày 3/12/2010, chị Th. gửi con trai hơn 2 tuổi nhờ hàng xóm trông giúp để đi giao bình gas cho khách hàng. Thời điểm đó, chồng nạn nhân đang theo xe hàng đường dài vào miền Nam nên không có ở nhà.

Sau khi vụ việc được phát hiện được, cơ quan công an tiến hành giám định ADN và xác định bộ hài cốt kia là của chị N.T.Th. mất tích từ năm 2010. Xác định, vụ việc có dấu hiệu hình sự nên cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đến tối muộn cùng ngày, hàng xóm không thấy chị Th. về nên báo cho gia đình 2 bên nội ngoại. Sau đó gia đình, người thân tiến hành tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích chị Th. Một thời gian sau, mọi người tìm được xe máy của nạn nhân ở dưới đầm thủy sản gần sông Kinh Thầy.

Hung thủ thực nghiệm lại hành vi giấu xác nạn nhân trong bể nước - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, lãnh đạo Phòng CSHS – Công an TP Hải Phòng cho biết, đây là vụ án phức tạp, khi giám định ADN, cảnh sát xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thu Thanh (SN 1988, trú xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên). Tuy nhiên, hiện trường phát hiện vụ việc so với cách đây hơn 13 năm trước hoàn toàn khác biệt nên cơ quan điều tra phải tập trung tái hiện lại.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Hải Phòng huy động hơn 300 cán bộ, chiến sỹ tham gia. Trong đó, tập trung tỏa đi khắp các địa phương, tỉnh thành để tìm lại những nhân chứng, người liên quan. Qua đó, khoanh vùng một số đối tượng tiền sử nghiện ngập, cờ bạc, trộm cắp. Nổi rõ nhất là Bùi Trung Thành (SN 1993, ở cùng xã nạn nhân), là con riêng vợ thứ của ông Nguyễn Văn Quỳ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thú nhận hành vi phạm tội. Thành khai, ngày 3/12/2010, hắn đến cửa hàng gas nói chị Thanh chở đến nhà cho một bình.

Khi người phụ nữ giao gas đến, hắn bất ngờ túm sợi dây chuyền giật mạnh khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh. Hắn bế nạn nhân ra bể nước bỏ hoang sau nhà giấu xác, đổ bê tông nhằm phi tang. Sau đó, hắn lấy xe máy nạn nhân vứt xuống đầm cá cách nhà 500m, còn dây chuyền vàng đem bán lấy tiền trả nợ, tiêu.

Thành cũng thú nhận rằng, suốt 13 năm qua hắn luôn sống trong nỗi ám ảnh, dằn vặt, sợ hãi, mỗi ngày chỉ ngủ được vài tiếng. Biết có ngày sẽ bại lộ nên hắn chủ động không lấy vợ sinh con và kiếm tiền xây nhà báo hiếu cho mẹ trước lúc đền tội.