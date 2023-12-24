Lời thú tội muộn màng của kẻ giết người phụ nữ rồi giấu xác suốt 13 năm: Luôn sống trong nỗi ám ảnh sợ hãi, mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng

Đời sống 24/12/2023 06:30

Đối tượng Bùi Trung Thành (SN 1993, ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) khai, 13 năm trước gọi người phụ nữ giao gas đến nhà rồi giật dây chuyền vàng khiến nạn nhân ngã đầu đập xuống đất, bất tỉnh.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào ngày 23/12, Công an TP. Hải Phòng đã điều tra ra hung thủ sát hại chị N.T.Th (SN 1988, trú tại làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên). Thời điểm bị sát hại cách đây 13 năm, nạn nhân đang đi giao gas cho khách hàng và hung thủ mới 17 tuổi.

Cụ thể, ngày 6/12/2023, trong lúc tìm chó bị lạc của gia đình, ông N.V.Q (ở xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) bất ngờ phát hiện một bộ xương người không còn nguyên vẹn ở bể nước bỏ hoang phía nhà. Ngay lập tức, ông Q. thông báo cho chính quyền chức năng.

Sau khi vụ việc được phát hiện được, cơ quan công an tiến hành giám định ADN và xác định bộ hài cốt kia là của chị N.T.Th. mất tích từ năm 2010. Xác định, vụ việc có dấu hiệu hình sự nên cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Lời thú tội muộn màng của kẻ giết người phụ nữ rồi giấu xác suốt 13 năm: Luôn sống trong nỗi ám ảnh sợ hãi, mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng - Ảnh 1
Khu vực phát hiện bộ hài cốt trong bể nước thải bỏ hoang - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, chị Th. xây dựng gia đình năm 18 tuổi với một người cùng thôn và mở cửa hàng bán gas. Vào trưa ngày 3/12/2010, chị Th. gửi con trai hơn 2 tuổi nhờ hàng xóm trông giúp để đi giao bình gas cho khách hàng. Thời điểm đó, chồng nạn nhân đang theo xe hàng đường dài vào miền Nam nên không có ở nhà.

Đến tối muộn cùng ngày, hàng xóm không thấy chị Th. về nên báo cho gia đình 2 bên nội ngoại. Sau đó gia đình, người thân tiến hành tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích chị Th. Một thời gian sau, mọi người tìm được xe máy của nạn nhân ở dưới đầm thủy sản gần sông Kinh Thầy.

Lời thú tội muộn màng của kẻ giết người phụ nữ rồi giấu xác suốt 13 năm: Luôn sống trong nỗi ám ảnh sợ hãi, mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng - Ảnh 2
Hung thủ thực nghiệm lại hành vi giấu xác nạn nhân trong bể nước - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, lãnh đạo Phòng CSHS – Công an TP Hải Phòng cho biết, đây là vụ án phức tạp, khi giám định ADN, cảnh sát xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thu Thanh (SN 1988, trú xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên). Tuy nhiên, hiện trường phát hiện vụ việc so với cách đây hơn 13 năm trước hoàn toàn khác biệt nên cơ quan điều tra phải tập trung tái hiện lại.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Hải Phòng huy động hơn 300 cán bộ, chiến sỹ tham gia. Trong đó, tập trung tỏa đi khắp các địa phương, tỉnh thành để tìm lại những nhân chứng, người liên quan. Qua đó, khoanh vùng một số đối tượng tiền sử nghiện ngập, cờ bạc, trộm cắp. Nổi rõ nhất là Bùi Trung Thành (SN 1993, ở cùng xã nạn nhân), là con riêng vợ thứ của ông Nguyễn Văn Quỳ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thú nhận hành vi phạm tội. Thành khai, ngày 3/12/2010, hắn đến cửa hàng gas nói chị Thanh chở đến nhà cho một bình.

Khi người phụ nữ giao gas đến, hắn bất ngờ túm sợi dây chuyền giật mạnh khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh. Hắn bế nạn nhân ra bể nước bỏ hoang sau nhà giấu xác, đổ bê tông nhằm phi tang. Sau đó, hắn lấy xe máy nạn nhân vứt xuống đầm cá cách nhà 500m, còn dây chuyền vàng đem bán lấy tiền trả nợ, tiêu.

 

Thành cũng thú nhận rằng, suốt 13 năm qua hắn luôn sống trong nỗi ám ảnh, dằn vặt, sợ hãi, mỗi ngày chỉ ngủ được vài tiếng. Biết có ngày sẽ bại lộ nên hắn chủ động không lấy vợ sinh con và kiếm tiền xây nhà báo hiếu cho mẹ trước lúc đền tội.

Đau lòng cuộc gọi cầu cứu cuối cùng của 5 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở Phú Yên: 'Tôi vừa nói dứt câu thì điện thoại mất liên lạc'

Đau lòng cuộc gọi cầu cứu cuối cùng của 5 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở Phú Yên: 'Tôi vừa nói dứt câu thì điện thoại mất liên lạc'

Trước khi mất tích, thuyền trưởng Huỳnh Đức Lợi (28 tuổi, trú khu phố 6, phường Phú Đông) đã gọi về nhà để thông báo với gia đình và cầu cứu chủ tàu cá.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người giấu xác thi hài 13 năm tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 6 giờ 25 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 6 giờ 27 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 6 giờ 30 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 6 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 7 giờ 32 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 8 giờ 32 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 9 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu