Sự cố xảy ra khi một người đàn ông đóng vai "Ông già Noel" đang đu từ tầng cao xuống đất bằng dây thừng để gây bất ngờ cho các em nhỏ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, dẫn tin từ New York Post, người đàn ông không rõ danh tính đóng giả "ông già Noel" thực hiện màn leo dây thừng từ trên cao xuống để gây ấn tượng cho trẻ em. Trong lúc biểu diễn, người này tuột tay, rơi từ tầng 24 của một tòa nhà ở Chelyabisk (phía tây nước Nga).

"Ông già Noel" tuột tay khi đang biểu diễn cho trẻ em - Ảnh: east2west news

Hãng tin e2westnews cho biết các nhân chứng ban đầu nghĩ rằng cú rơi tự do là một phần của màn trình diễn mạo hiểm. Họ chờ đợi "ông già Noel" xuất hiện và chào đón đám trẻ. Nhiều trẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn những người khác khi biết chuyện đều vội vàng bỏ chạy trong hoảng loạn. Các bậc cha mẹ có mặt đều bị sốc.

Một người khác ban đầu nghĩ rằng vật rơi xuống chỉ là một hình nộm trong trò chơi khăm dịp Giáng sinh.

'Ông già Noel' rơi từ tầng 24 - Ảnh: Daily Mail

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, dẫn tin từ Daily Mail, Công ty quản lý khu chung cư - đơn vị tổ chức sự kiện cho biết nạn nhân là một người leo núi giàu kinh nghiệm, nhưng đã móc sai dây an toàn, dẫn đến cú rơi từ độ cao khoảng 73m. Họ đưa ra lời xin lỗi về sự việc, gọi đây là "một điều bất hạnh khủng khiếp".

Khác với phiên bản ông già Noel cưỡi tuần lộc, theo truyền thuyết, ông già Frost còn có sự giúp sức của cháu gái Snegurochka, hay còn gọi là công chúa tuyết.

Kinh hoàng: Bác sỹ đấm liên tiếp vào đầu bệnh nhân trong lúc đang phẫu thuật mắt Một video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy bác sĩ đấm vào mặt bệnh nhân 82 tuổi ba lần khi đang phẫu thuật mắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ang-bieu-dien-cho-tre-con-ong-gia-noel-roi-tu-tang-24-tu-vong-thuong-tam-cac-bac-cha-me-co-mat-eu-bi-soc-639732.html