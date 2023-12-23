Trước khi mất tích, thuyền trưởng Huỳnh Đức Lợi (28 tuổi, trú khu phố 6, phường Phú Đông) đã gọi về nhà để thông báo với gia đình và cầu cứu chủ tàu cá.
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Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, chiều tối 23/12, không riêng ông Trần Văn Hiệp (SN 1972, trú ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), mà nhiều người dân ở làng biển Đông Tác đều thầm cầu mong có một phép màu nào đó cứu cánh sinh mệnh của 5 ngư dân trên tàu cá PY- 96121TS, đã bị chìm đắm ở vùng biển phía Bắc tỉnh Khánh Hòa trong đêm 22/12, như Báo CAND đã đưa tin.
Ông Trần Văn Hiệp, chủ nhân chiếc tàu cá định mệnh nêu trên cho biết, tàu cá PY- 96121TS có chiều dài trên 15m, công suất 400 CV, đã được lắp đặt thiết bị GPS định vị và đó là tài sản có giá trị hơn 1 tỷ đồng của gia đình ông tích cóp bấy lâu cùng với nguồn tiền vay ngân hàng để đầu tư làm ăn. Chuyến biển lần này ông không thể ra khơi cùng đồng nghiệp vì sức khỏe bất ổn, nên giao lại cho người cháu là Huỳnh Đức Lợi (SN 1995, trú ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) đảm nhiệm thuyền trưởng.
Tàu rời cảng cá Đông Tác từ hôm 2/11, ngoài Lợi còn có 4 ngư dân Huỳnh Tấn Tuyển (SN 1988), Trần Trọng Quyền (SN 1996, cùng trú ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên); Hồ Quốc Cường (SN 1997), Hồ Quốc Dũng (SN 2003), cùng trú ở thôn Mỹ Quang Bắc, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Trong suốt hải trình tàu cá vươn khơi, ông Hiệp luôn giám sát qua thiết bị GPS định vị lắp đặt trên tàu. Đến hơn 20h đêm 22/12, ông Hiệp bất ngờ nhận được điện thoại từ thuyền trưởng Huỳnh Đức Lợi khẩn báo hung tin tàu bị thủng vỏ, nước tràn vào khoang khi đang vận hành cách Mũi Đôi, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) khoảng 3 hải lý về phía Đông Nam. “Sửng sốt, bàng hoàng, nhưng tôi cố tự trấn an mình để kêu gọi Lợi và 4 ngư dân trên tàu mặc áo phao và ném thúng chai xuống biển để bấu víu khi tàu chìm. Khi tôi vừa nói dứt câu thì điện thoại của Lợi mất liên lạc luôn từ đó”, ông Hiệp kể lại.
Lập tức, ông Hiệp đi xe máy đến Trạm kiểm soát biên phòng Đà Rằng thuộc Đồn Biên phòng Tuy Hòa để báo cáo sự cố tai nạn với hy vọng các cơ quan chức năng sớm triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn.
Nhiều người thân đến nhà ông Hiệp với gương mặt thất thần, có người không cầm được nước mắt khi nhìn thấy chủ tàu lặng lẽ trước nỗi đau 5 ngư dân mất tích.
Theo thông tin từ VTC News, ông Huỳnh Đức Thắng cho biết, thuyền trưởng Huỳnh Đức Lợi là con trai duy nhất của gia đình ông. Nhà nghèo, Lợi sớm nghỉ học để lên tàu cá vươn ra biển khơi kiếm cơm, rồi lấy vợ và mới có một đứa con gái 5 tuổi. Khi tàu cá lâm nạn, ông Thắng có nhận được điện thoại từ Lợi báo tin giữa chừng, thì mất liên lạc.
Ngồi trong căn nhà nhỏ, ông Huỳnh Sách, cha ruột của ngư dân Huỳnh Văn Tuyển kể lại, trước đó vào khoảng 19h tối 22/12, ông nhận được điện thoại người con trai báo tin sắp về đến gần bờ. Lúc đó, ông có hỏi về kết quả chuyển biển lần này, Tuyển nói số lượng cá ngừ đại dương câu được chắc cũng có lãi. Nào ngờ khi chỉ còn cách cảng cá Đông Tác chừng 20 hải lý thì tai nạn ập đến. Cũng theo ông Sách, đây là lần đầu tiên Tuyển ra khơi trong năm nay nhưng không may lâm nạn.
Còn chị Đặng Thị Nhi, vợ của ngư dân Trần Trọng Quyền đôi mắt ngân lệ xót xa, chị cho biết khoảng 18h chiều 22/12, người chồng điện thoại báo tin đã về gần đất liền, tưởng chừng sau 51 ngày vươn khơi, chuyển biển đã an yên, không ngờ đến nửa đêm thì nghe tin tàu cá đã chìm, số phận chồng chị cùng 4 đồng nghiệp chưa biết ra sao.
Đại tá Nguyễn Thanh Hương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin từ chủ tàu Trần Văn Hiệp, trực ban tác chiến Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên đã điện báo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 tại Nha Trang, Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển.
Trong sáng 23/11, tàu CSB-8005 thuộc Hải đoàn 32 đã đến hiện trường phối hợp một số tàu cá của ngư dân dò tìm nạn nhân, nhưng do thời tiết rất xấu, sóng biển xô đập mạnh, không gian có nhiều đợt mưa kèm với gió thổi mạnh nên công tác tìm kiếm cứu nạn vấp phải rất nhiều khó khăn. Dẫu vậy, các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực mở rộng diện tìm kiếm bằng nhiều biện pháp.
Trong mưa đêm nơi làng biển Đông Tác, ông Trần Văn Hiệp, chủ nhân tàu cá PY-96121TS vẫn đang khấn nguyện, cầu mong phép màu nào đó sẽ cứu sống 5 ngư dân lâm nạn.