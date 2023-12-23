Bất ngờ về danh tính của người tìm thấy hài cốt người phụ nữ bị giết 13 năm trước

Đời sống 23/12/2023 16:15

Chiều 22/12, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên (Công an TP Hải Phòng), đại diện Viện kiểm sát cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ khác đã dẫn giải nghi phạm Thành về lại nơi phát hiện hài cốt chị Th. để thực nghiệm hiện trường vụ án.

Theo thông tin từ VietNamNet, Bùi Trọng Thành (SN 1993, ở thôn 5, làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra vì liên quan đến cái chết của chị Nguyễn Thị Th. (SN 1988, người cùng làng với Thành). Cơ quan chức năng đã khám xét nơi ở của nghi phạm Thành, lấy lời khai các nhân chứng liên quan.

Dư luận tại làng Pháp Cổ, nơi cả nạn nhân và nghi phạm sinh sống không khỏi bàng hoàng. Nhà của Thành chỉ cách nhà chị Th. chừng 300m, 2 bên gia đình đều biết rõ nhau.

Theo lời khai của nghi phạm, trưa 3/12/ 2010, Thành gọi điện cho chị Th. đề nghị mua 1 bình gas. Chị Th. lấy xe máy chở gas sang giao cho hắn thì bị sát hại. Đối tượng đã ra tay với nạn nhân tại trước hiên cửa nhà mình, rồi đem xác nạn nhân giấu vào bể nước sau nhà. Xong xuôi hắn lấy nước rửa sạch hiện trường. Trước khi phi tang thi thể chị Th., Thành đã lấy đi hoa tai, dây chuyền vàng của nạn nhân. Để đánh lạc hướng, Thành đã mang xe máy của chị Th. vứt xuống cống Đầm 32 cách hiện trường vụ án khoảng gần 1km. 

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Nghị phạm Bùi Trọng Thành - Ảnh: VietNamNet

Khi thấy con dâu đi giao gas từ trưa tới chiều tối không về tới nhà, bà Được đã đi tìm và báo cho mọi người trong gia đình. Tuy nhiên, tung tích về chị Th. vẫn bặt vô âm tín. Manh mối duy nhất liên quan tới việc mất tích của chị Th. là chiếc xe máy được người dân phát hiện sau đó.

Sau 13 năm, người dân địa phương cho rằng chị Th. đã bỏ nhà đi đâu đó sinh sống. Bởi khi gặp nạn chồng chị đi làm ăn xa, không có nhà. Gia đình vẫn thường xuyên nghe ngóng thông tin, tổ chức tìm kiếm.

Bất ngờ về danh tính của người tìm thấy hài cốt người phụ nữ bị giết 13 năm trước - Ảnh 2Bất ngờ về danh tính của người tìm thấy hài cốt người phụ nữ bị giết 13 năm trước - Ảnh 3
Nơi phát hiện bộ hài cốt không còn nguyên vẹn giấu trong bể nước thải - Ảnh: Báo Giao thông

Theo thông tin từ báo Giao thông, vào chiều 6/12, ông Nguyễn Văn Q. đi tìm chú chó bị lạc. Ông lại gần bể nước thải của gia đình, lâu nay không dùng đến thì phát hiện 1 bộ xương người bên dưới. Sự việc được ông cấp báo lên chính quyền địa phương và cơ quan công an. Ông Q. là bố dượng của Thành. Hiện đang sống với mẹ của Thành là bà Hoàng Thị H. trong ngôi nhà mà chính đối tượng đã gây án. 

Thời điểm xảy ra án mạng, bà H. đang đi tù vì tội sản xuất vật liệu nổ trái phép. Trong khi ông Q. cũng đang thụ án, do khai thác đá trái phép tại địa phương. Căn nhà của họ bỏ hoang, thỉnh thoảng có Thành lui tới Thành đã chọn vị trí này để ra tay sát hại chị Th., khi chị này đến giao gas, rồi cướp đi tài sản là trang sức đang đeo trên người. 

Một người hàng xóm của Thành cho biết, nghi phạm hiện đang làm nghề lái máy xúc thuê. Do bố mẹ bỏ nhau từ bé, bà H. đi lấy ông Q., Thành ở với bố. Từ khi bố Thành mất, đối tượng ở một mình và sống khép kín. 

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