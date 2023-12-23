Diễn biến MỚI trong vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu bồi thường 500 tỷ đồng vì bị xúc phạm

Đời sống 23/12/2023 15:05

Trước đó, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu nhà báo Hàn Ni, luật sư Trần Văn Sỹ bồi thường 500 tỷ đồng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” do Đặng Thị Hàn Ni (cựu nhà báo), Trần Văn Sỹ (luật sư) thực hiện, sau khi Viện Kiểm sát trả hồ sơ lần 2.

 

Theo kết luận điều tra bổ sung lần 2, cơ quan chức năng đánh giá, xuất phát từ mâu thuẫn trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, hai bị can đã lợi dụng tư cách nhà báo, luật sư để thu thập thông tin, biên tập nội dung, ghi hình; lợi dụng môi trường không gian mạng đăng, phát nhiều video có thông tin bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng trái quy định pháp luật.

Diễn biến MỚI trong vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu bồi thường 500 tỷ đồng vì bị xúc phạm - Ảnh 1
Công an TP Hồ Chí Minh đọc lệnh bắt bị can Đặng Thị Hàn Ni tối 25/2/2023 - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam
Diễn biến MỚI trong vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu bồi thường 500 tỷ đồng vì bị xúc phạm - Ảnh 2
Bị can Đặng Văn Sỹ - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, thông tin có nội dung bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu (đều do bà Hằng làm Giám đốc).

Bị can Đặng Thị Hàn Ni khai nhận có những phát ngôn liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng là do bà Hằng đã có lời lẽ xúc phạm mình khi phát biểu trực tiếp trên mạng vào ngày 3/9/2021. 

Bị can Trần Văn Sỹ ghi hình và đăng tải vào ngày 15/8/2021, 29/8/2021, 5/9/2021, 10/9/2021, 19/9/2021, 24/9/2021, 28/9/2021 và 16/10/2021 đã đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam; đưa nội dung bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng; đưa nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng...

Diễn biến MỚI trong vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu bồi thường 500 tỷ đồng vì bị xúc phạm - Ảnh 3
 Bà Nguyễn Phương Hằng rút yêu cầu bồi thường 500 tỷ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, kết luận điều tra nêu rõ, đối với hành vi phạm tội của các bị can, không có ai khác giúp sức. Quá trình điều tra, hai bị can không thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật.  

Theo kết luận điều tra bổ sung lần 2, Cơ quan điều tra đã tách hành vi và tài liệu liên quan đối với các tài khoản Facebook mà Viện kiểm sát yêu cầu xác minh các dấu hiệu vi phạm pháp luật để tiếp tục điều tra; khi có kết quả sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Kết luận điều tra cũng ghi nhận ông Huỳnh Uy Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng không còn yêu cầu bồi thường đối với bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ như kết luận lần trước.

Tên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và kết luận điều tra bổ sung lần 2 sang Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố hai bị can trên về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.

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