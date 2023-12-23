Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần than Cọc Sáu (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) đến 11 giờ 30 phút ngày 23/12, thi thể của nạn nhân còn lại đã được tìm thấy.

Nạn nhân mất tích được tìm thấy là anh Hoàng Thọ Hùng (sinh năm 1976), công nhân vận hành máy xúc thủy lực (hộ khẩu thường trú tại Khu 2B, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Do lượng đất đá, bùn đất sạt sở lớn nên sau hơn 2 ngày, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận và tìm thấy thi thể nạn nhân.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể công nhân mất tích - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 21/12, tại khu vực moong (mức -260m) Công ty Cổ phần than Cọc Sáu đã xảy ra sự cố tụt lở tầng khai thác, đẩy máy xúc đang hoạt động xuống moong, khiến một công nhân tử vong, một công nhân mất tích và 6 người bị thương.