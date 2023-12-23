Vào ngày 23/12, thông tin từ UBND thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), trên địa bàn, vụ tai nạn lao động vừa xảy ra khiến 8 người thương vong.
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Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần than Cọc Sáu (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) đến 11 giờ 30 phút ngày 23/12, thi thể của nạn nhân còn lại đã được tìm thấy.
Nạn nhân mất tích được tìm thấy là anh Hoàng Thọ Hùng (sinh năm 1976), công nhân vận hành máy xúc thủy lực (hộ khẩu thường trú tại Khu 2B, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Do lượng đất đá, bùn đất sạt sở lớn nên sau hơn 2 ngày, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận và tìm thấy thi thể nạn nhân.
Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 21/12, tại khu vực moong (mức -260m) Công ty Cổ phần than Cọc Sáu đã xảy ra sự cố tụt lở tầng khai thác, đẩy máy xúc đang hoạt động xuống moong, khiến một công nhân tử vong, một công nhân mất tích và 6 người bị thương.
Ngay khi xảy ra sự cố, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và thành phố Cẩm Phả phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty than Cọc Sáu triển khai phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giải quyết sự cố sạt lở, nhanh chóng đưa người bị nạn đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả cứu chữa; tìm kiếm công nhân mất liên lạc.
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ cho mỗi gia đình có người tử vong 20 triệu đồng. Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu hỗ trợ ban đầu cho gia đình mỗi người tử vong 50 triệu đồng và lo toàn bộ chi phí mai táng; hỗ trợ người bị thương từ 4 - 6 triệu đồng/người. UBND tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình công nhân tử vong 20 triệu đồng, công nhân bị thương 5 triệu đồng. UBND thành phố Cẩm Phả hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình có công nhân tử vong và 1 triệu đồng cho công nhân bị thương.