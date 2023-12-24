Khi đám cháy xảy ra, hàng xóm đã khẩn trương cùng gia đình dập lửa, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ Người Lao Động, khoảng 3h ngày 24/12, vụ cháy nhà xảy ra tại tổ dân phố Nam Cường (thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) đã khiến 3 người tử vong, gồm: Chị Nguyễn Thị Thanh H. (SN 1997); 2 cháu Thân Hoàng V. (SN 2017) và Thân Khả N. (SN 2020) là con của chị H. Ông Lê Kim Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Thổ Tang cho biết: Ban đầu xác định vụ cháy xuất phát từ phòng khách tầng 1 của nhà anh Thân Văn Nghị (SN 1994, trú tại tổ dân phố Nam Cường).

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: Người Lao Động Dẫn tin từ VietNamNet, thời điểm trước khi xảy ra cháy, bố đẻ anh Nghị là ông Thân Văn Lợi (SN 1969) ngủ ở tầng 1; vợ chồng anh Nghị và 2 con ngủ trên gác xép. Khi đám cháy xảy ra, hàng xóm đã khẩn trương cùng gia đình dập lửa, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đã huy động người và phương tiện tới hiện trường để chữa cháy. Theo Công an thị trấn Thổ Tang, khi phát hiện đám cháy, anh Nghị gọi ông Lợi dậy, lấy bình cứu hỏa đặt tại tầng 1 ngôi nhà để dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy lan nhanh không dập được nên anh Nghị mở cửa trước chạy ra ngoài đường hô hào hàng xóm đến ứng cứu. Mặt trước của ngôi nhà - Ảnh: VietNamNet Khi đó mọi người chỉ tập trung chữa cháy tại tầng 1 mà không lên tầng trên kiểm tra. Khoảng hơn 4h sáng cùng ngày, khi đám cháy được khống chế, lực lượng công an kiểm tra hiện trường thì phát hiện có 3 thi thể trên gác xép. Đến khoảng 6h sáng, 3 thi thể được cơ quan chức năng đưa về Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường để khám nghiệm. Được biết, ngôi nhà xảy ra cháy đang kinh doanh các mặt hàng giấy ăn, đồ nhựa gia dụng... Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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