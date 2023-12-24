Ngày Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến người phụ nữ cùng 2 con nhỏ thiệt mạng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, liên quan vụ cháy 3 mẹ con tử vong ngày 24/12, lãnh đạo thị trấn Thổ Tang cho biết, thời điểm cháy, chủ nhà cho biết không còn ai ở bên trong. Tuy nhiên, khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện thi thể 3 nạn nhân khiến ai cũng bàng hoàng. Cụ thể, ông Lê Kim Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Thổ Tang cho biết, đám cháy xuất phát từ tầng 1 của ngôi nhà. Đây là ngôi nhà anh Thân Văn Nghị dùng để ngủ, việc kinh doanh, buôn bán diễn ra ở nơi khác. Ngôi nhà 3 tầng, có lối thoát hiểm chứ không phải dạng nhà ống, không lối thoát như những ngôi nhà khác. Những gói giấy ăn cháy vương vãi tại hiện trường được nhận định là nơi phát cháy ban đầu. Ông Thành cho biết, đây là số giấy bên vận chuyển giao đến nhà anh Nghị, do chưa kịp chuyển đến nơi kinh doanh nên để ở tầng 1, phòng khách của ngôi nhà.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VTC News Thời điểm xảy ra cháy, ông Thân Văn Lợi, bố đẻ anh Nghị, ngủ ở tầng 1. Anh Nghị cùng vợ là chị NTTH và hai con ngủ ở gác lửng. Lúc phát hiện cháy, hàng xóm và anh Nghị đã khẩn trương tổ chức dập lửa và thông báo cho cơ quan chức năng. Chủ nhà là anh Nghị lúc đó còn gọi ông Lợi dậy, lấy bình cứu hỏa để dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy lan nhanh không dập được nên anh Nghị chạy ra ngoài hô hào hàng xóm đến hỗ trợ. Anh Nghị gọi bố dậy và lấy bình cứu hỏa dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy lan nhanh không dập kịp nên anh mở cửa hô hoán hàng xóm sang trợ giúp.

Khi mọi người đến hỗ trợ chữa cháy có hỏi “trong nhà còn ai không?”, lúc này, anh Nghị nghĩ rằng vợ đã biết có cháy và chắc đã đưa các con thoát ra ngoài, sang nhà ông bà ngoại lánh nạn. Do vậy, mọi người chỉ tập trung dập lửa tại tầng một. Khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường, tổ chức trinh sát đám cháy thì phát hiện ba mẹ con chị H. tử vong trong phòng ngủ. Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Ông Nguyễn Xuân Quang (bên phải) - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường trao tiền hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong do hỏa hoạn - Ảnh: Tạp chí văn hóa và phát triển Theo thông tin từ Tạp chí văn hóa và phát triển, vào chiều 24/12, lãnh đạo huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cùng các ban, ngành, đoàn thể và thị trấn Thổ Tang đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ cho gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại thị trấn Thổ Tang. Số tiền hỗ trợ là 30 triệu đồng do các cán bộ, nhân viên huyện Vĩnh Tường và thị trấn Thổ Tang ủng hộ cho gia đình anh Thân Văn Nghị (sinh năm 1994), trú tại tổ dân phố Nam Cường, thị trấn Thổ Tang. Trong đó huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, thị trấn Thổ Tang 10 triệu đồng. Chia buồn cùng gia đình, ông Nguyễn Xuân Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân gia đình nạn nhân. Lãnh đạo huyện Vĩnh Tường cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tích cực quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để động viên gia đình nạn nhân trong vụ hỏa hoạn sớm ổn định cuộc sống.

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