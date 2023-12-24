Tát học sinh không thuộc bài, nữ giáo viên bị phụ huynh vào trường hành hung, mắng chửi tới tấp

Đời sống 24/12/2023 11:14

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã báo cáo sự việc phụ huynh vào trường hành hung và lăng mạ cán bộ quản lý, giáo viên Trường THCS Mỹ An đến UBND huyện Tháp Mười.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều 23/12, thông tin từ UBND huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) cho biết, UBND huyện đã yêu cầu Phòng GD-ĐT huyện phối hợp xử lý vụ việc nữ giáo viên Trường THCS Mỹ An, xã Mỹ An (Tháp Mười) bị phụ huynh học sinh hành hung hôm 20/12.

Cụ thể, vào tiết 5 buổi chiều 19/12, cô Đ.T.D.T. - giáo viên môn Khoa học tự nhiên của Trường THCS Mỹ An gọi em T.T.B.T. – học sinh lớp 6/2 lên trả bài nhưng em T. không thuộc bài. Vì đã nhắc ôn bài, và do em T. nhiều lần không thuộc bài, không chú ý trong giờ học, cô T. tức giận dùng tay đánh 1 cái vào má của em T.. Về nhà, em T. kể cho chị gái nghe, sau đó chị của em T. kể lại cho cha em T. biết.

 

Sau đó, phụ huynh của em T. liên hệ với thầy Nguyễn Trọng Ngữ - Hiệu trưởng nhà trường để xin số điện thoại của cô T.. Tuy nhiên, thầy hiệu trưởng không cung cấp thông tin cá nhân của giáo viên, hẹn phụ huynh học sinh vào 8 giờ sáng hôm sau tới trường để 3 bên cùng giải quyết.

Đến 8 giờ ngày 20/12, bà Nguyễn Thị Manh (bà nội của em T.) và ông Nguyễn Thanh Bảo (cha của em T.), ngụ tại ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An (huyện Tháp Mười) đến trường. Lúc này, cô T. mời hai người vào phòng để trao đổi thì bà nội em T. xông vào nắm tóc và đánh liên tiếp hàng chục cái vào mặt cô T..

Thấy vậy, giáo viên của trường đang dạy thể dục vào can ngăn thì bị cha của em T. ngăn lại. Nhiều giáo viên và nhân viên căn tin cũng vào can ngăn nhưng bất thành. Hiệu trưởng nhà trường xuống can ngăn, mời phụ huynh lên phòng nói chuyện cũng bị bà Manh nắm cổ áo lôi kéo, chỉ tay vào mặt và chửi bới tới tấp.

Bà nội em T. còn vung tay đánh hiệu trưởng nhưng được giáo viên cản lại. Sau đó, cả bà nội và cha của em T. chửi bới hiệu trưởng và giáo viên thậm tệ bằng những lời lẽ tục tĩu. Khoảng 15 phút sau, Công an xã Mỹ An đến hiện trường mời cô T. và người nhà em T. về trụ sở công an xã để làm việc.

Tát học sinh không thuộc bài, nữ giáo viên bị phụ huynh vào trường hành hung, mắng chửi tới tấp - Ảnh 1
Quá giận vì em học sinh không nghe lời, thường xuyên không thuộc bài, không chú ý trong giờ học, cô giáo đã tát 1 cái vào má em - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân trí, Phòng GD&ĐT huyện Tháp Mười thông tin, sự việc trên đã gây náo loạn cả sân trường, nhiều giáo viên hoảng sợ; cô T. bị chảy máu miệng, đau đầu.

Sau khi nắm thông tin sự việc, Phòng GD&ĐT huyện Tháp Mười đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ An xử lý nghiêm hành vi chưa chuẩn mực của cô T., họp Hội đồng sư phạm nhà trường rút kinh nghiệm toàn trường; phối hợp với Công an xã Mỹ An cung cấp thông tin để xử lý vụ việc hành hung giáo viên theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Phòng GD&ĐT huyện Tháp Mười cũng rút kinh nghiệm trong toàn ngành, chấn chỉnh hành vi, đạo đức nhà giáo, thực hiện quy tắc ứng xử trong cơ quan trường học theo quy định.

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