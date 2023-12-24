Vào ngày 24/12, một lãnh đạo xã Đông Quan, H.Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chém cô dâu dã man ngay trong ngày cưới.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng 24/12, lãnh đạo UBND xã Đông Quan (Đông Hưng, Thái Bình) cho biết, trong ngày tổ chức đám cưới, cô dâu bị nam thanh niên dùng dao chém phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Nạn nhân được xác định là chị H.T.H (SN 2000, ở thôn Minh Châu, xã Đông Quan). Ngày 24/12, chị H. tổ chức đám cưới.

Cụ thể, khoảng 7h45 cùng ngày, Đoàn Hữu Dũng (SN 1995, ở xã Sơn Hà, Thái Thụy, Thái Bình) đã đến đám cưới của chị H. Kẻ này cầm dao đâm, chém chị H. vào bụng và mặt khiến chị H. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Cũng theo lãnh đạo xã Đông Quan, Dũng là người yêu cũ của chị H. Thời điểm chị H. bị đâm chưa có khách tới đám cưới.

Đối tượng Dũng đã bị công an bắt ngay tại đám cưới chị H. - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Lao Động, chị H bị chém 3 nhát vào vùng mặt và 1 nhát phần ở bụng.

Lãnh đạo UBND xã Đông Quan cũng cho biết thêm, chị H - người bị chém là cô dâu đang được gia đình tổ chức đám cưới.

Ngay sau khi chị H. bị đâm, công an xã Đông Quan đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo sự việc lên cấp trên để làm rõ. Đoàn Hữu Dũng cũng bị bắt ngay sau khi gây ra sự việc trên.

Hiện, Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) đang tập trung điều tra, xác minh vụ việc.

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