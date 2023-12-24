Ở trong khuôn viên của nhà hàng này có một chiếc đu quay được cho là dùng để phục vụ cho các vị khách nhí giải trí . Tuy nhiên, chị Maria đã trèo lên chiếc đu quay này để chơi.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, dẫn tin từ tờ Daily Mail, một phụ nữ 49 tuổi tên là Maria do Carmo đã tới một nhà hàng ở bang Minas Gerais thuộc phía Đông Bắc Brazil để dùng bữa.

Cơ quan cứu hỏa cũng đã tới hiện trường, dùng máy khử rung tim và thực hiện hồi sức tim phổi cho chị Maria. Tuy nhiên, khi các nhân viên y tế tới nơi, họ tuyên bố nạn nhân đã tử vong . Hiện chính quyền địa phương đã niêm phong chiếc vòng đu quay này để điều tra. Tuy nhiên, người ta phát hiện ra rằng nó có 1 tấm bảng viết rõ ràng rằng nó chỉ dành cho trẻ em từ 5 đến 10 tuổi mà thôi.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chị Maria đã ngồi trên 1 chiếc ghế gắn trên chiếc đu quay này, bên dưới có 1 người đàn ông đứng vận hành và ban đầu, mọi chuyện có vẻ ổn, chị Maria cũng tỏ ra rất thích thú. Tuy nhiên, khi vòng quay đang diễn ra thì đột nhiên, chị Maria bị ngã, ngực chị đập vào các thanh sắt bên dưới, khiến chị lên cơn đau tim. Một kỹ thuật viên đứng gần đó đã lập tức hỗ trợ nạn nhân.

Iury Vieira, một trong những người chủ nhà hàng phát biểu với hãng tin G1 của Brazil rằng mỗi một chiếc ghế gắn trên vòng đu quay này đều có khóa an toàn và một thiết bị khác để bảo vệ người chơi khỏi bị ngã, nhưng chỉ dành cho trẻ em mà thôi. Hiện tại chiếc vòng đu quay này đã bị niêm phong. Tuy nhiên, cơ quan cứu hỏa địa phương tuyên bố họ không có trách nhiệm kiểm tra chiếc vòng đu quay này.

Chị Maria do Carmo đã tử vong sau cú ngã - Ảnh: Daily Mail

Trước đó, theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, dẫn tin từ Times Now News, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào cuối tháng 9 vừa qua tại bang Gujarat trong lễ hội Ganesh Chaturthi - một trong những lễ hội quan trọng nhất của người Hindu ở Ấn Độ.

Để phục vụ sự kiện này, nhiều trò chơi đã được tổ chức, trong đó có trò chơi đu quay khổng lồ. Cũng như những người khác, bé gái này cũng háo hức trèo lên ghế ngồi tuy nhiên, chuyến đi nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi em quên không buộc tóc gọn gàng vào, và mái tóc dài của em đã bị mắc vào một chiếc cột của bánh xe khổng lồ.

Các nhân viên cứu hộ phải cắt tóc để giải cứu cho nạn nhân - Ảnh: Times Now News

Sự cố này khiến cho cô bé hét lên trong đau đớn và không thể di chuyển khỏi chỗ ngồi. Tiếng khóc của nạn nhân nhanh chóng khiến đám đông chú ý. Những người tổ chức của hội chợ đã hành động kịp thời bằng cách cho dừng trò chơi và cho người lên giải cứu cô bé.

Ban đầu, họ định gỡ tóc cô bé ra khỏi cái cột nhưng không thành công. Cuối cùng, họ đành phải dùng một con dao, cẩn thận cắt phần tóc bị mắc vào cây cột và giải cứu cho nạn nhân.