Một phụ nữ đã thiệt mạng và hai người khác bị thương sau khi một cây thông Giáng sinh lớn bị đổ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, dẫn tin từ The Guardian, vào ngày 22/12, nhà chức trách Bỉ cho biết một phụ nữ đã thiệt mạng và hai người bị thương do một cây thông Noel lớn đổ xuống thành phố Oudenaarde tối 21/12.

Hình ảnh camera an ninh được đăng tải trên truyền thông Bỉ cho thấy cây thông cao 20 mét được thắp sáng đổ xuống gần chợ Giáng sinh trên quảng trường lịch sử của thành phố.

Người phát ngôn của cơ quan công tố tỉnh Oost-Vlaanderen cho biết nạn nhân 63 tuổi là cư dân Oudenaarde. Trong khi đó, hai phụ nữ cũng ở thành phố này bị thương nhẹ.

Một phụ nữ đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương vì cây thông Giáng sinh khổng lồ bị đổ - Ảnh: The Guardian

Theo thông tin từ VietNamNet, một cuộc điều tra hiện đang được tiến hành để xác định xem liệu cây thông có được dựng đúng cách hay không, đồng thời cân nhắc đến tác động của thời tiết.

Bão Pia đã làm gián đoạn giao thông ở Anh và Hà Lan hôm 21/12, đồng thời ảnh hưởng đến miền tây Bỉ, nơi cơ quan khí tượng địa phương phải ra cảnh báo màu vàng cho các khu vực ven biển. Cơn bão cũng khiến một phụ nữ ở Hà Lan thiệt mạng vì cây đổ.

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