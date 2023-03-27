Cách xem thời gian đóng BHXH trên ứng dụng VssID, 3 bước biết ngay công ty có đóng BHXH cho bạn hay không

Hướng dẫn các bạn cách tra cứu đóng BHXH trên ứng dụng VssID đơn giản và chi tiết nhất.

Ứng dụng VssID bảo hiểm xã hội số là một bước tiến mạnh mẽ, thiết thực trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của ngành bảo hiểm. Người dân có thể thực hiện tra cứu quá trình đóng BHXH trên ứng dụng VssID một cách nhanh chóng.

Đồng thời, VssID phiên bản 1.6.5 thực hiện gửi thông báo trên ứng dụng cho người lao động về thời gian chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN,… của đơn vị sử dụng lao động từ 30 ngày trở lên.

Bước 1. Sau khi đăng nhập ứng dụng, chọn chức năng "QUÁ TRÌNH THAM GIA".

Bước 2. Tại màn hình QUÁ TRÌNH THAM GIA, chọn "BHXH" để xem tổng thời gian tham gia và tổng thời gian chưa đóng BHXH.

Bước 3. Chọn "Chi tiết" tại dòng "Tổng thời gian chưa đóng" để xem chi tiết thông tin đơn vị và thời gian chưa đóng BHXH tại cơ quan BHXH đang quản lý.

Đề xuất ấn định mức trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng số tiền cụ thể Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất ấn định các mức trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng số tiền cụ thể thay vì tính theo lương cơ sở như hiện nay.

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