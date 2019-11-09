Cách các ông bố 'bá đạo' chăm con khiến các mẹ vừa tức vừa cười té ghế

Đoạn clip hài hước tổng hợp cảnh tượng những ông bố chăm con nhận được “bão” like trên mạng xã hội. Sau đoạn clip này, nhiều chị em phụ nữ cho rằng đừng nên dại dột để chồng trông con.
- Loạt ảnh hài hước 'tác hại khi làm mẹ quá sớm' đang được dân mạng thả tim và bình luận mỏi tay
- Góc hài hước: Bé trai 'khóc cạn nước mắt' vì lỡ đâm sầm vào mông VĐV thể hình
Hình ảnh các bà mẹ bỉm sữa chăm con đã quá quen thuộc với cộng đồng mạng. Chính vì vậy những khoảnh khắc chăm con của các ông bố luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo cư dân mạng.
Nhiều ngày qua, đoạn clip hài hước quay lại những cảnh chăm con "bá đạo" của các ông bố đang gây xôn xao mạng xã hội. Những hình ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được nhiều bình luận và chia sẻ.
Trong đoạn clip, các ông bố vụng về không chỉ mặc ngược quần áo cho con mà còn “tranh” cả chỗ ngủ của các nhóc tì. Có người chỉ vì muốn thoải mái chơi game mà mặc con vẽ khắp nơi trên người. Thậm chí có ông bố còn lấy việc trêu chọc con làm niềm vui khiến các bà mẹ cũng bó tay.
"Đúng là đàn ông chỉ nên ra ngoài kiếm tiền, việc chăm con phải để phụ nữ. Nhìn tụi nhỏ bị mấy ổng bỏ lăn lóc mà tội ghê", H.K bình luận.
"Mấy ông bố trẻ vụng về nhưng cũng rất đáng yêu mà. Nhưng để mấy ông bố chăm con 1, 2 ngày thì được chứ để chăm hoài chắc tụi nhỏ lớn không nổi vì mãi chơi, không ăn, không ngủ", đa số mọi người đều nhất trí không nên để các ông chồng chăm con.