Vào ngày 27/4, 6 người ở Cà Mau nghi bị ngộ độc rượu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, trong đó 1 người đã tử vong.
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Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 27/4, tin từ UBND H.Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc rượu khiến 1 người tử vong và 5 người phải nhập viện cấp cứu.
Người tử vong là ông D.V.M (58 tuổi). Trong 5 người nhập viện có 3 người phải chuyển lên Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu, 2 người nhẹ hơn thì điều trị ở Bệnh viện đa khoa H.Trần Văn Thời.
Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào chiều 26/4, Bệnh viện đa khoa Cà Mau tiếp nhận 3 bệnh nhân nghi ngộ độc rượu gồm N.V.N. (55 tuổi), N.V.N. (70 tuổi) và Đ.V.N. (50 tuổi, cùng ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, H.Trần Văn Thời) được chuyển lên từ Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời. Khi nhập viện, sức khỏe của 3 người này đều nguy kịch, phải lọc máu liên tục. Đến sáng 27.4, sức khỏe 3 người đã qua cơn nguy kịch.
Gia đình 3 bệnh nhân nêu trên cho biết, cả 3 đi viếng đám tang tại xã Khánh Bình Tây Bắc, ngồi cùng bàn ăn và có uống rượu chung. Sau khi ăn và uống rượu, tất cả đều đau đầu và mệt nên gia đình đưa đi nhập viện.
Hiện, cơ quan chức năng Cà Mau đang làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc rượu nêu trên.