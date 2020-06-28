Rạng sáng nay, người đi đường phát hiện một đôi nam nữ tử vong, thi thể biến dạng. Gần đó, người dân còn phát hiện một chiếc xe máy.

Vào rạng sáng nay (28/6), người dân đi qua khu vực đường Mỹ Phước Tân Vạn thuộc phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương thì phát hiện một đôi nam nữ tử vong trên đường. Bên cạnh đó, mọi người còn nhìn thấy một chiếc xe máy mang biển số 67K1-689.412. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Ngay khi nhận được tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Theo thông tin trên Tiền phong, 2 nạn nhân được xác định là anh V.V.C (sinh năm 1980, quê An Giang) và chị L.T.T.H (sinh năm 1985, quê Hà Tĩnh).

Rạng sáng nay, người đi đường bàng hoàng phát hiện đôi nam nữ tử vong trên đường - Ảnh: Internet Cũng theo nguồn tin trên, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong là do tai nạn giao thông. Công an nghi ngờ chiếc xe máy này đã va chạm với một xe ô tô loại lớn nhưng sau khi xảy ra tai nạn, xe ô tô rời khỏi hiện trường. Tại hiện trường, thi thể 2 nạn nhân đều bị biến dạng, chiếc xe máy hư hỏng nặng. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành trích xuất camera an ninh trong khu vực này để điều tra, truy tìm chiếc ô tô liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet Cách đây không lâu tại Đắk Lắk cũng vừa xảy ra vụ xe tải tông chết người rồi bỏ trốn. Cụ thể, vào khoảng 3 giờ sáng 2/6, Công an huyện Krông Pắk nhận được tin báo của người dân về việc có một người đàn ông nằm chết bên đường liên thôn xã Ea Hiu. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân được xác định là anh Y Rik Bkrông (sinh năm 1986, ngụ xã Ea Hiu). Cơ quan chức năng nhận định đây là một vụ tai nạn giao thông. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện trường vụ xe tải tông chết người rồi bỏ trốn - Ảnh: Internet Qua trích xuất camera gần nơi phát hiện thi thể nạn nhân, cơ quan công an xác định được chiếc xe tải gây tai nạn và triệu tập chủ phương tiện này là ông Bùi Văn Tài (sinh năm 1972, ngụ xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk) lên làm việc. Tại trụ sở điều tra, ban đầu ông Tài quanh co chối tội nhưng trước những chứng cứ, hình ảnh mà cơ quan công an thu thập được, người này đành phải thừa nhận hành vi của mình. Theo lời khai của ông Tài, vào rạng sáng 2/6, ông lái xe ô tô chở theo vợ lên chợ đầu mối để lấy rau về bán. Khi đến địa điểm trên thì tông vào xe máy dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Chở con đi học, mẹ gặp tai nạn tử vong thương tâm cách nhà chỉ vài trăm mét Trên đường đưa con đi học, người mẹ gặp tai nạn thương tâm dẫn đến tử vong, đứa con nhỏ bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

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