Sau va chạm với xe ben, người vợ bị bánh xe cán ngang người dẫn đến tử vong. Trong khi đó, người chồng cũng bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Vào khoảng 7 giờ 20 ngày 14/6, tại khu vực đường ĐT 743 xảy ra vụ việc xe máy va chạm với xe ben khiến 1 cặp vợ chồng thương vong.

Cụ thể, vào thời điểm trên, tài xế (khoảng 40 tuổi) điều khiển xe ben mang biển số 51C-664.60 lưu thông trên đường ĐT 743 hướng từ quốc lộ 1k ra quốc lộ 1.

Hiện trường vụ va chạm với xe ben khiến cặp vợ chồng thương vong - Ảnh: Internet

Khi xe đi đến nút giao thông Tân Vạn, phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tài xế cho xe ôm cua rẽ trái vào đường Nguyễn Xiển thì va chạm với xe máy do 1 người đàn ông chở theo vợ chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn giao thông khiến 2 người trên xe máy ngã vào gầm xe ben. Sau đó, người vợ bị bánh xe ben cán ngang người dẫn đến tử vong. Người chồng cũng bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn giao thông thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng này, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn giao thông đã được xử lý.

Vào ngày 9/5 vừa qua, tại Bình Phước cũng đã xảy ra vụ tai nạn khiến hai vợ chồng thương vong. Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, anh P.N.H (41 tuổi) chạy xe máy chở theo vợ đi trên đường Nguyễn Huệ. Khi đi đến ngã tư giao với quốc lộ 14 (phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài) thì va chạm với chiếc xe tải mang biển số 47C-145.67.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến vợ chồng anh H. thương vong - Ảnh: Internet

Cú va chạm khiến vợ anh H. ngã ra đường, bị xe tải tông trúng dẫn đến tử vong. Người chồng cũng bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

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