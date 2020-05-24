Cà Mau: Bé gái 11 tuổi gặp tai nạn kinh hoàng khiến toàn bộ da đầu bị lóc

Xã hội 24/05/2020 16:23

Trong lúc phụ mẹ xay nước đá, bé gái 11 tuổi gặp tai nạn kinh hoàng dẫn đến toàn bộ da đầu bị lóc.

Mới đây, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. HCM) xác nhận bệnh viện đang tiếp nhận điều trị cho một trường hợp trẻ bị lóc da đầu vì một tai nạn nghiêm trọng.

Nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng này là em T.N.T.A (sinh năm 2009, ngụ tại Cà Mau). Theo lời kể của người nhà nạn nhân, em A. có để tóc dài khoảng 50cm. Trong lúc phụ mẹ xay nước đá, tóc của em bị cuốn vào máy xay khiến vùng da đầu lóc khỏi xương sọ.

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Bé gái gặp tai nạn kinh hoàng khiến toàn bộ da đầu bị lóc - Ảnh: Internet

Em A. được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng vết thương sát xương sọ, lộ xương, kích thước khoảng 15x20 cm. Hiện nạn nhân vẫn đang được điều trị tích cực. Tuy nhiên, theo kết luận ban đầu, tóc của nạn nhân sẽ khó quay lại tình trạng như ban đầu.

Cách đây không lâu, một cô gái tại Sóc Trăng cũng vừa gặp tai nạn đau lòng tương tự. Vào ngày 21/4, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ tại bệnh viện đã cứu được một cô gái bị tróc hết da đầu.

Theo đó, khi ngồi cạnh máy cắt rau ngoài chợ, tóc chị P. (30 tuổi, Sóc Trăng) bị cuốn vào máy. Vụ tai nạn khiến mảng da đầu của nạn nhân bị lột, lộ xương sọ.

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Cô gái bị thương nặng vì tóc bị cuốn vào máy cắt rau - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người nhà đã đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt lọc, đặt lại phần da đầu bị tróc, khâu cố định vạt da đầu.

Theo con vào Bình Dương làm mướn, người phụ nữ bị máy kéo sợi bún lóc nát da đầu, cán thủng mắt thương tâm

Theo con vào Bình Dương làm mướn, người phụ nữ bị máy kéo sợi bún lóc nát da đầu, cán thủng mắt thương tâm

Trong lúc làm việc vì quá kiệt sức, người phụ nữ chúi đầu xuống máy kéo sợi bún đang hoạt động trước mặt. Tai nạn kinh hoàng khiến da đầu nạn nhân bị xé toạt, mắt phải đứng trước nguy cơ mù vĩnh viễn.

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Từ khóa:   Cà Mau tai nạn nghiêm trọng tróc da đầu

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