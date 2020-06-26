Trên đường đưa con đi học, người mẹ gặp tai nạn thương tâm dẫn đến tử vong, đứa con nhỏ bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Sáng nay (26/6) tại khu vực đường vành đai thuộc địa bàn xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 2 mẹ con thương vong.

Cụ thể, vào sáng sớm cùng ngày, người mẹ trẻ điều khiển xe máy chở con nhỏ đi học. Sau khi rời nhà được vài trăm mét, hai mẹ con gặp tai nạn đau lòng.

Trên đường đưa con đi học, người phụ nữ gặp tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Theo Tổ quốc, vào thời điểm trên, xe ô tô mang biển số tỉnh Hưng Yên, lưu thông trên đường vành đai từ cầu Trì Chính hướng đi Thanh Hóa. Khi xe chạy đến ngã tư thuộc địa bàn xã Lưu Phương thì tông trúng một chiếc xe máy do một người phụ nữ chở theo con nhỏ.

Vụ tai nạn khiến người mẹ tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, đứa con nhỏ bị thương nặng. Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, người mẹ đang trên đường đưa con đi học. Nơi xảy ra sự việc chỉ cách gia đình nạn nhân vài trăm mét.

Vụ tai nạn khiến người dân xung quanh vô cùng xót xa. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cách đây không lâu, tại Đà Nẵng cũng vừa xảy ra vụ việc nữ giáo viên tử vong thương tâm trên đường chở con đi học về. Cụ thể, vào khoảng 17 giờ ngày 13/5, một người phụ nữ điều khiển xe máy chở con lưu thông trên đường Phan Bội Châu (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) hướng đi ra đường Lý Thường Kiệt thì xảy ra va chạm với một chiếc ô tô 7 chỗ.

Trên đường chở con đi học về, nữ giáo viên gặp tai nạn dẫn đến tử vong - Ảnh: Internet

Cú tông mạnh khiến xe máy bị cuốn vào gầm ô tô, kéo lê 3m trên đường. Vụ tai nạn giao thông khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, còn cháu bé được người dân đưa đi bệnh viện ngay sau đó. Được biết, nạn nhân xấu số là giáo viên đang trên đường chở con đi học về.

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