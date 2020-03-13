Bị phát hiện nhắn tin mùi mẫn, đòi tặng quà cho người cũ, chồng một mực đòi ly hôn vì cho rằng vợ không xứng

Cụ thể, cô vợ chia sẻ trong một nhóm dành cho giới trẻ: “Đây là tin nhắn của chồng mình nhắn tin cho vợ cũ mọi người ạ. Chồng mình bảo mình hèn hạ vì đọc trộm tin nhắn máy nó, nói mình không xứng đáng với nó nên bây giờ nó đang đòi ly hôn với mình. Chồng mình cũng đang thất nghiệp, nên con chung của 2 đứa mình cũng đang phải tự nuôi mà không dám mở mồm đòi trách nhiệm từ nó.

Nhiều giờ qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ câu chuyện người vợ bị chồng đòi ly hôn sau khi phát hiện chồng nhắn tin mùi mẫn, đòi mua túi cho vợ cũ.

Hôm qua nó nhắn tin cho mình nó bảo nó nhắn như thế cho vợ nó từ lâu rồi (giữa tháng 1) và nhắn như thế không có nghĩa là nó muốn quay lại hay hàn gắn và kể cả nó có nhắn thế thì không có nghĩa nó không yêu mình. Rồi nó trách mình không hiểu gì về nó. Có phải mình sai không? Mình có nên xin lỗi hai đứa chúng nó vì trách sai như thế không? À, vợ cũ của chồng mình còn có người yêu rồi nhé (nghe nói là phi công trẻ kém 5 tuổi), đấy là mình nghe từ mồm chồng mình nói”.

Loạt tin nhắn người chồng gửi cho vợ cũ - Ảnh: Facebook

Trong loạt tin nhắn do người vợ chụp lại, có thể thấy ông chồng nhắn tin vô cùng thân thiết với vợ cũ. Nếu không biết trước thì khó mà tin cặp đôi đã ly hôn. Sau khi được chia sẻ, câu chuyện éo le này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Đặc biệt, hội chị em phụ nữ vô cùng bức xúc trước hành vi và thái độ của ông chồng này.

“Bỏ gấp đi thớt ơi! Nghĩ sao vậy trời mình mà vậy là good bye luôn, nghe mà tức giùm”, T.M bức xúc.

“Đúng là con cá sổng là con cá to mà! Chắc hồi xưa ở cùng vẫn là vợ thì thấy bình thường còn thấy chán ấy giờ thì lại quay ra tiếc. Mình mà là chị vợ này mình cho nó đi luôn”, N.V bình luận.

“Bây giờ có là vợ cũ hay người yêu cũ gì cũng vậy, đã chia tay rồi tốt nhất là không nên liên lạc nữa, để tránh làm tổn thương cho người khác”, một người dùng mạng xã hội khuyên.

Mặc dù không ai rõ tình cảm của đôi vợ chồng này sẽ đi về đâu nhưng câu chuyện vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.