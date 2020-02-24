Nhờ bức ảnh nền điện thoại, người vợ tinh ý phát hiện chồng ngoại tình. Ngay cả anh chồng cũng phải công nhận tài trinh thám của vợ.

Với nhiều chị em, điều họ lo lắng nhất chính là việc chồng ngoại tình. Chính vì vậy các bà vợ nghĩ ra rất nhiều chiêu khác nhau để xem chồng có "mèo mả gà đồng" bên ngoài hay không. Nhiều người phải công nhận rằng phụ nữ có "giác quan thứ 6" vô cùng nhạy cảm, đặc biệt là khi chồng có "bồ nhí". Mới đây, một người chồng vừa chia sẻ lên Facebook câu chuyện bị vợ phát hiện ngoại tình ly kỳ chẳng khác truyện trinh thám, thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Theo đó, vì nghi ngờ chồng có dấu hiệu bất thường nên người vợ đã âm thầm theo dõi suốt 4 ngày liền. Tuy nhiên, thay vì thuê thám tử theo dõi hay kiểm tra tin nhắn, cô vợ lại lấy thước đo màn hình khóa điện thoại của chồng tỉ mỉ đến từng centimet. Mặc dù anh chồng đã cẩn thận thay đổi hình nền mỗi khi về nhà nhưng vẫn “toang”. Chỉ sau 4 ngày, người vợ đã đưa ra bằng chứng khiến chồng không thể chối cãi.

Bị phát hiện chuyện ngoại tình nhưng ông chồng phải ngả mũ trước trình độ thám tử của cô vợ - Ảnh: Faceboook Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Ai nấy đều phải trầm trồ trước tài trinh thám của người vợ. Nhiều chị em phụ nữ còn cho rằng đây là một chiêu mới mà các bà vợ có thể học hỏi.

Chị vợ tung bằng chứng khiến anh chồng chỉ biết thành thật cúi đầu nhận tội - Ảnh: Facebook “Như đọc truyện trinh thám thật sự. Anh chồng đã cao tay, chị vợ còn cứng hơn. Phụ nữ nguy hiểm thật sự luôn”, M.N bình luận. “Mấy bà vợ kinh khủng lắm, chỉ cần nghe tiếng thở của các ông họ cũng biết có biến hay không. Thế nên muốn qua mặt vợ thì thôi bỏ đi, không có mùa xuân đấy đâu. Cái gì các bà chả biết chỉ có điều thích nói hay không thôi”, một ông chồng đưa ra lời khuyên cho đấng mày râu. “Các ông cứ lắm trò như thế hỏi sao phụ nữ chúng tôi không tập thông minh. Chả thế thì sừng nhiều như tóc rồi”, O.M đồng tình với cách làm của người vợ. Dù chưa rõ thực hư nhưng câu chuyện này vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, được dân mạng chia sẻ và bán tán rôm rả.

Bình Thuận: Nghi chồng ngoại tình, vợ hẹn gặp tình địch rồi dùng dao cạo mủ cao su rạch mặt Nghi chồng ngoại tình, người vợ đã hẹn gặp tình địch để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, người này đã dùng dao cạo mủ cao su rạch mặt nạn nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-phat-hien-chong-ngoai-tinh-nho-anh-nen-dien-thoai-chi-em-vao-xem-ngay-de-de-phong-351805.html