Vợ phát hiện chồng ngoại tình nhờ ảnh nền điện thoại: Chị em vào xem ngay để đề phòng!

Xã hội 24/02/2020 15:52

Nhờ bức ảnh nền điện thoại, người vợ tinh ý phát hiện chồng ngoại tình. Ngay cả anh chồng cũng phải công nhận tài trinh thám của vợ.

Với nhiều chị em, điều họ lo lắng nhất chính là việc chồng ngoại tình. Chính vì vậy các bà vợ nghĩ ra rất nhiều chiêu khác nhau để xem chồng có "mèo mả gà đồng" bên ngoài hay không. Nhiều người phải công nhận rằng phụ nữ có "giác quan thứ 6" vô cùng nhạy cảm, đặc biệt là khi chồng có "bồ nhí". 

Mới đây, một người chồng vừa chia sẻ lên Facebook câu chuyện bị vợ phát hiện ngoại tình ly kỳ chẳng khác truyện trinh thám, thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Theo đó, vì nghi ngờ chồng có dấu hiệu bất thường nên người vợ đã âm thầm theo dõi suốt 4 ngày liền. Tuy nhiên, thay vì thuê thám tử theo dõi hay kiểm tra tin nhắn, cô vợ lại lấy thước đo màn hình khóa điện thoại của chồng tỉ mỉ đến từng centimet. Mặc dù anh chồng đã cẩn thận thay đổi hình nền mỗi khi về nhà nhưng vẫn “toang”. Chỉ sau 4 ngày, người vợ đã đưa ra bằng chứng khiến chồng không thể chối cãi.

chong ngoai tinh 1

chong ngoai tinh 2
Bị phát hiện chuyện ngoại tình nhưng ông chồng phải ngả mũ trước trình độ thám tử của cô vợ - Ảnh: Faceboook

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Ai nấy đều phải trầm trồ trước tài trinh thám của người vợ. Nhiều chị em phụ nữ còn cho rằng đây là một chiêu mới mà các bà vợ có thể học hỏi.

chong ngoai tinh 3chong ngoai tinh 4chong ngoai tinh 5

chong ngoai tinh 6
Chị vợ tung bằng chứng khiến anh chồng chỉ biết thành thật cúi đầu nhận tội - Ảnh: Facebook

“Như đọc truyện trinh thám thật sự. Anh chồng đã cao tay, chị vợ còn cứng hơn. Phụ nữ nguy hiểm thật sự luôn”, M.N bình luận.

“Mấy bà vợ kinh khủng lắm, chỉ cần nghe tiếng thở của các ông họ cũng biết có biến hay không. Thế nên muốn qua mặt vợ thì thôi bỏ đi, không có mùa xuân đấy đâu. Cái gì các bà chả biết chỉ có điều thích nói hay không thôi”, một ông chồng đưa ra lời khuyên cho đấng mày râu.

“Các ông cứ lắm trò như thế hỏi sao phụ nữ chúng tôi không tập thông minh. Chả thế thì sừng nhiều như tóc rồi”, O.M đồng tình với cách làm của người vợ.

Dù chưa rõ thực hư nhưng câu chuyện này vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, được dân mạng chia sẻ và bán tán rôm rả.

Bình Thuận: Nghi chồng ngoại tình, vợ hẹn gặp tình địch rồi dùng dao cạo mủ cao su rạch mặt

Bình Thuận: Nghi chồng ngoại tình, vợ hẹn gặp tình địch rồi dùng dao cạo mủ cao su rạch mặt

Nghi chồng ngoại tình, người vợ đã hẹn gặp tình địch để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, người này đã dùng dao cạo mủ cao su rạch mặt nạn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội bắt quả tang chồng ngoại tình câu chuyện gây bão

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 7 giờ 53 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 8 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 38 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 9 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản