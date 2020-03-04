Sau khi bắt quả tang chồng ngoại tình trong nhà nghỉ, người vợ đánh "tiểu tam" nhưng chỉ nhẹ nhàng khuyên chồng về nhà.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip vợ xông vào nhà nghỉ, bắt quả tang chồng ngoại tình gây xôn xao mạng xã hội.

Theo những hình ảnh trong clip được chia sẻ trên Facebook, người vợ xông vào nhà nghỉ thì nhìn thấy chồng đang ở trên giường với một cô gái lạ. Tuy nhiên, dù phát hiện chồng léng phéng với người khác, cô vợ chỉ tấn công "tiểu tam" và vô cùng nhẹ nhàng với chồng. Cô nhỏ nhẹ khuyên: “Anh có về nhà không chồng, chồng về ngay cho em, không em nói hết chuyện này với bố mẹ đấy”. Thấy vợ nổi giận, người chồng vẫn ngồi yên trên giường, che chắn cho bồ nhí.

Cô vợ bắt quả tang chồng ngoại tình trong nhà nghỉ nhưng chỉ nhỏ nhẹ khuyên chồng về nhà - Ảnh cắt từ clip

Được biết, khi người vợ xông vào, trong phòng còn có nhiều cặp đôi khác đang trong tình trạng không tỉnh táo.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Hầu hết cư dân mạng đều chỉ trích hành động lăng nhăng của người chồng và đồng cảm với chị vợ. Bên cạnh đó, một số người cho rằng chị vợ quá hiền lành, thay vì đi đánh ghen thì nên giải quyết dứt điểm mọi chuyện để tránh chịu khổ về sau.

Một người phụ nữ khác lao vào đánh chồng khi phát hiện chồng mình ôm ấp cô gái khác trong nhà nghỉ này - Ảnh cắt từ clip

“Cô vợ hiền quá, hỏi sao chồng không léng phéng bên ngoài. Nếu không muốn chịu khổ về sau, em gái tốt nhất nên làm giải quyết dứt điểm mọi chuyện”, một người dùng mạng xã hội khuyên.

“Chị vợ này còn hiền chứ gặp em thì anh chồng với cả cô bồ không yên ổn đến vậy đâu. Nhìn anh chồng ôm ấp, bảo vệ cô bồ mà bực mình ghê”, L.K bức xúc.

Mặc dù vẫn chưa có thông tin gì thêm về cặp vợ chồng này nhưng đoạn clip trên hiện vẫn đang gây bão mạng xã hội, được mọi người chia sẻ, bàn tán xôn xao.

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