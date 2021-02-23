Chỉ sau 1 đêm nhập viện, nam bệnh nhân 60 tuổi diễn biến nguy kịch, phổi đông đặc. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân viêm phổi do Covid-19 biến chứng ARDS (suy hô hấp cấp tiến triển).

Nam bệnh nhân 60 tuổi nhập viện vào trưa 18/2 trong tình trạng nặng, phải thở máy không xâm nhập, tiên lượng rất nặng, chỉ số nồng độ bão hòa oxy trong máu chỉ 70%. Bác sĩ đánh giá bệnh nhân nguy kịch, không đáp ứng thở máy không xâm nhập, phải đặt ống nội khí quản, thở máy, điều trị tại phòng Hồi sức tích cực (ICU).

Bệnh nhân diễn biến nguy kịch, phổi đông đặc chỉ sau 1 đêm. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân viêm phổi do Covid-19 biến chứng ARDS (suy hô hấp cấp tiến triển).

Sáng 23/2, bệnh nhân được rút ống nội khí quản, sức khỏe đang phục hồi tích cực. Trước đó, bệnh nhân này được phát hiện dương tính nCoV qua sàng lọc tại cơ sở y tế.

Bác sĩ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện dã chiến ở Hải Dương - Ảnh: Bộ Y tế cung cấp

Ngoài bệnh nhân này, Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị 2 bệnh nhân cao tuổi, trong đó một người 92 tuổi ở xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành và một người 90 tuổi ở xã Nam Tân, huyện Nam Sách. Hiện tại sức khỏe hai người này bình thường.

Bệnh viện dã chiến số 2 đang điều trị 290 bệnh nhân. Dự kiến khoảng 70 bệnh nhân tại đây sắp được công bố khỏi Covid-19.

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