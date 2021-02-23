Chiều 23/2, Bộ y tế công bố 6 ca nhiễm COVID-19 mới ở Hải Dương và Quảng Ninh

Xã hội 23/02/2021 18:00

Theo cơ quan chức năng, chiều 23/2 xác nhận thêm 6 ca nhiễm COVID-19 mới ở Hải Dương và Quảng Ninh.

THÔNG BÁO VỀ 6 CA MẮC COVID-19 MỚI (BN2396-2401)

Ghi nhận trong nước tại Hải Dương (5), Quảng Ninh (1). Cụ thể:

- CA BỆNH 2396-2399 và 2401 (BN2396-2399, BN2401) 05 ca ghi nhận tại Hải Dương: là các trường hợp F1, đều đã được cách ly tập trung trước đó. Hiện BN2396-2399 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương; BN2401 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 - Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh.

- CA BỆNH 2400 (BN2400) ghi nhận tại Quảng Ninh: là trường hợp F1 liên quan đến các bệnh nhân BN1633 và BN1655, BN1656, BN2093. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

Chiều 23/2, Bộ y tế công bố 6 ca nhiễm COVID-19 mới ở Hải Dương và Quảng Ninh - Ảnh 1

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Hải Phòng tìm người đến 19 địa điểm có bệnh nhân COVID-19 đi qua

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Từ khóa:   dịch Covid-19 diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam chống dịch Covid-19

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