Chiều 23/2, Bộ y tế công bố 6 ca nhiễm COVID-19 mới ở Hải Dương và Quảng Ninh

Theo cơ quan chức năng, chiều 23/2 xác nhận thêm 6 ca nhiễm COVID-19 mới ở Hải Dương và Quảng Ninh.
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THÔNG BÁO VỀ 6 CA MẮC COVID-19 MỚI (BN2396-2401)
Ghi nhận trong nước tại Hải Dương (5), Quảng Ninh (1). Cụ thể:
- CA BỆNH 2396-2399 và 2401 (BN2396-2399, BN2401) 05 ca ghi nhận tại Hải Dương: là các trường hợp F1, đều đã được cách ly tập trung trước đó. Hiện BN2396-2399 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương; BN2401 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 - Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh.
- CA BỆNH 2400 (BN2400) ghi nhận tại Quảng Ninh: là trường hợp F1 liên quan đến các bệnh nhân BN1633 và BN1655, BN1656, BN2093. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.