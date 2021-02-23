Chiều 23/2, Bộ y tế công bố 6 ca nhiễm COVID-19 mới ở Hải Dương và Quảng Ninh

Sở Y tế Hải Phòng vừa ra Thông báo khẩn để những người đã đến các địa điểm và thời gian sau, cần liên hệ ngay với Trạm Y tế nơi cư trú để khai báo y tế và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch.